О запрете на котят, песнях Цоя и мудром птичьем выборе – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

00:45, 13 августа 2022, ПАИ

Доброй ночи, дорогие полуночники! Это снова «Хороший дайджест». Как всегда в это время на сайте Псковского агентства информации я, Сергей Владимирович, выуживаю для вас позитивные смыслы вчерашнего дня.

Ключевым событием недели стал визит делегации Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым в подшефный Бериславский район Херсонской области. Не могли обойти вниманием этот факт ведущие «Псковского телеграма». Свежий выпуск появился сегодня на сайте нашего информационного агентства. Конечно, не одно это событие будет в обсуждении у ведущих. Про остальные – смотрите сами.

Крупных животных перестанут продавать в российских зоомагазинах и на птичьих рынках. Торговля мелкими животными, к примеру грызунами, рыбками и попугайчиками, в зоомагазинах и на птичьих рынках по-прежнему будет разрешена. А вот кошек и собак можно будет продавать только через специальные питомники. И это новость не просто хорошая, а отличная. Бывает зайдёшь в зоомагазин, а там в клетках котята или щенята с такими грустными глазами. Словно детей продают! Очень правильное решение.

Помните анекдот? Жена говорит мужу: «Чтобы похудеть, я режу торт не на шесть кусочков, а на три». Врач-диетолог рассказал на сколько частей надо резать арбуз, чтоб не лопнуть.

Цены на белокочанную капусту и столовую свёклу за месяц снизились в Псковской области на треть. Ну, пора бы. Осень на носу. Скоро уборка свежей капусты. Только позвольте уточнить. Если капуста за последний месяц снизилась на треть, а до этого на две трети поднялась в цене, то можно ли считать, что продукт подешевел?

Точно знаю, куда можно пойти сегодня любителям андеграунда. Музыкальный вечер в память о выдающемся музыканте и лидере группы «Кино» состоится на «Летней сцене» в Пскове 14 августа. «Но если есть в кармане пачкааа сигарет, значит всё не так уж плохо, на сегооодняшний день». Вход, как всегда бесплатный.

Есть выражение: «Если человек талантлив, то он талантлив во всём». Был танцором, а потом развернул свою жизнь и стал бизнесменом. Читайте интересный материал об Айваре Митровскисе.

На День города в Великие Луки может приехать моя любимая команда «Uma2rman».

И напоследок расскажу о совсем необычном случае. Сегодня в Пскове произошло настолько неожиданное событие, что все, кто был тому свидетелем, открыли от удивления рты. Сотни птиц слетелись послушать классическую музыку на концерте «Золото Вены». Что было абсолютно неожиданно, как для музыкальных гурманов, так и для музыкантов. Если подумать, а кто ещё может оценить красивую музыкальную гармонию, как не пернатые, у которых слух значительно тоньше нашего? Смотрите видео. Мы его опубликовали для вас.

На этом, пожалуй, всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!