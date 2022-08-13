Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О запрете на котят, песнях Цоя и мудром птичьем выборе – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

Доброй ночи, дорогие полуночники! Это снова «Хороший дайджест». Как всегда в это время на сайте Псковского агентства информации я, Сергей Владимирович, выуживаю для вас позитивные смыслы вчерашнего дня.

Ключевым событием недели стал визит делегации Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым в подшефный Бериславский район Херсонской области. Не могли обойти вниманием этот факт ведущие «Псковского телеграма». Свежий выпуск появился сегодня на сайте нашего информационного агентства. Конечно, не одно это событие будет в обсуждении у ведущих. Про остальные – смотрите сами.

Крупных животных перестанут продавать в российских зоомагазинах и на птичьих рынках. Торговля мелкими животными, к примеру грызунами, рыбками и попугайчиками, в зоомагазинах и на птичьих рынках по-прежнему будет разрешена. А вот кошек и собак можно будет продавать только через специальные питомники. И это новость не просто хорошая, а отличная. Бывает зайдёшь в зоомагазин, а там в клетках котята или щенята с такими грустными глазами. Словно детей продают! Очень правильное решение.

Помните анекдот? Жена говорит мужу: «Чтобы похудеть, я режу торт не на шесть кусочков, а на три». Врач-диетолог рассказал на сколько частей надо резать арбуз, чтоб не лопнуть.

Цены на белокочанную капусту и столовую свёклу за месяц снизились в Псковской области на треть. Ну, пора бы. Осень на носу. Скоро уборка свежей капусты. Только позвольте уточнить. Если капуста за последний месяц снизилась на треть, а до этого на две трети поднялась в цене, то можно ли считать, что продукт подешевел?

Точно знаю, куда можно пойти сегодня любителям андеграунда. Музыкальный вечер в память о выдающемся музыканте и лидере группы «Кино» состоится на «Летней сцене» в Пскове 14 августа.  «Но если есть в кармане пачкааа сигарет, значит всё не так уж плохо, на сегооодняшний день». Вход, как всегда бесплатный.

Есть выражение: «Если человек талантлив, то он талантлив во всём». Был танцором, а потом развернул свою жизнь и стал бизнесменом. Читайте интересный материал об Айваре Митровскисе.

На День города в Великие Луки может приехать моя любимая команда «Uma2rman».

И напоследок расскажу о совсем необычном случае. Сегодня в Пскове произошло настолько неожиданное событие, что все, кто был тому свидетелем, открыли от удивления рты. Сотни птиц слетелись послушать классическую музыку на концерте «Золото Вены». Что было абсолютно неожиданно, как для музыкальных гурманов, так и для музыкантов. Если подумать, а кто ещё может оценить красивую музыкальную гармонию, как не пернатые, у которых слух значительно тоньше нашего? Смотрите видео. Мы его опубликовали для вас.

На этом, пожалуй, всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

13 августа 2022

О запрете на котят, песнях Цоя и мудром птичьем выборе – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
12 августа 2022

Михаил Ведерников поздравил жителей Печорского района с 78-й годовщиной со дня освобождения муниципалитета от немецко-фашистских захватчиков
12 августа 2022

Не все картинки попадают в школьные учебник: нельзя нарушать авторское право
12 августа 2022

Иван-чай с исландским мхом и слайсы из кабачков: в Псковской области развивается первый в России органик-центр сушки и упаковки
12 августа 2022

Вышел анонс еженедельного обращения губернатора Псковской области
12 августа 2022

Строительство газопровода едва не разрушило стоянку эпохи неолита в Псковской области
12 августа 2022

12 млн рублей задолжали псковичи за газ
12 августа 2022

Возвращающиеся домой беженцы рассказали, как им жилось в Псковской области

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...