О перлах Лукашенко и исправительной силе искусства – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

00:30, 24 августа 2022, ПАИ

Доброй ночи всем, кто не спит. Это «Хороший дайджест» на сайте Псковского агентства информации. Я, Сергей Владимирович, вновь пытаюсь отыскать в ушедшем дне только позитивные смыслы. Поехали!

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале поздравил жителей Псковской области с 78-летием со дня образования региона. «Мы бережно храним наше наследие, и в наших силах сделать так, чтобы новые страницы истории Псковской земли вызывали гордость у будущих поколений», – написал глава региона. Читайте полное поздравление в новости.

«Яндекс» откажется от новостного агрегатора и будет развивать ya.ru в качестве своей новой главной страницы. Бывшая медийная главная «Яндекса» после закрытия сделки станет порталом dzen.ru и перейдёт под управление VK. Также VK получит права на технологии и товарные знаки «Дзена» и «Новостей». Вот такие перетрубации ожидают российский поисковик.

И снова делюсь с вами космической красотой. Млечный Путь и отвесные скалы Красные Слуды на реке Плюссе в Гдовском районе запечатлел астороном-любитель из Пскова Михаил Прохоренко. Вы только посмотрите, как это волшебно! Вот вы когда последний раз смотрели на звёздное небо? Небось, уже и забыли!

Директор Псковского аэропорта Артём Тарасов предположил, что псковичам может не хватить новых запланированных рейсов в Казань. Поэтому, возможно, придётся увеличивать число рейсов. Или самолёт ставить на эти рейсы побольше.

На базе Централизованной библиотечной системы Пскова в рамках проекта «Воспитание через книгу» состоялось занятие с несовершеннолетними подростками, состоящими на учёте в уголовно-исполнительной инспекции. Юным гостям показали фильм «Чучело» 1984 года режиссёра Роллана Быкова. Я помню, как мы смотрели этот фильм в кинотеатре. Фильм жёсткий, как пощёчина. Он о школьной травле. Если по каким-то причинам эта картина прошла мимо вас, посмотрите её обязательно. Ведь её сюжет является прививкой от подростковой жестокости. И она до сих пор совершенно не потеряла своей актуальности. Вот, что значит сила искусства!

Кабаргу занесли в Красную Книгу Приморья. Кабарга – это небольшой олень с клыками наружу. Дело в том, что мужские особи обладают на брюхе особым органом, содержащим драгоценный мускус. И ещё недавно кабаргу добывали ради этой железы, наполненной мускусом. Видимо, додобывались. Животное попало в Красную Книгу. И это хорошо. Может быть теперь этот вид удастся сохранить.

Российская компания «Очаково» начала производство тоника под брендом Toness, который должен заместить на полках российских магазинов Schweppes. Для меня это прекрасная новость. Я любил горьковатый холодный Schweppes. А тут вдруг его не стало! Молодцы в «Очаково»! Очень правильный анализ рынка. Если ниша пустует, её надо занять. Именно тут будут деньги.

Напоследок, новость забавная. В Москве на ВДНХ появился магазинчик, где торгуют одеждой с надписями перлов президента Беларуси Александра Лукашенко. При чём, он сам дал добро на появление такого бренда. Вот это я понимаю, у человека чувство юмора! Теперь то же самое должен запустить мэр Киева Кличко на Украине. У него тоже перлов достаточно. Хватит не на одну коллекцию.

На этом, пожалуй, всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!