О парикмахерах, первой помощи и казахском «тудым-сюдым» – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

00:36, 14 сентября 2022, ПАИ

Доброй ночи всем, кто пока не спит. И снова на сайте Псковского агентства информации «Хороший дайджест. Меня зовут Сергей Владимирович. Попробуем заглянуть в только что ушедший день, чтобы вспомнить его позитивные события.

Парикмахер:

- Висок будем косой делать?

- Нет уж, давайте лучше машинкой!

Вчера был день российского парикмахера. Чтобы хорошо выглядеть, необходимо дружить со своими личными парикмахером, стоматологом и портным. Можете записать это себе, как народную мудрость. А Псковстат подсчитал, сколько мы тратим на стрижки в парикмахерских и насколько выросли в цене их услуги.

Чуть более, чем наполовину рабочие собрали Троицкий мост. А если быть точным, то на 55%.

Кстати, на сайте ПАИ появился фоторепортаж о монтаже первых балок моста. Если интересно, можете полюбопытствовать, как это было.

24 сентября в Великих Луках откроется осенняя ярмарка. Торговля, народные гулянья, концертная программа ожидают великолучан. Ярмарка – это всегда праздник.

Пятикурсники Псковского государственного университета, обучающиеся по направлению «лечебное дело», присоединились к акции «Помоги первым». Они для студентов прочих факультетов провели мастер-класс по оказанию первой помощи. Вы, к примеру, знаете, что скорая помощь просто не успевает доехать к человеку, который подавился и стал задыхаться? Хорошо, если рядом окажется человек, который знает, что нужно делать. Поэтому можно только поприветствовать почин студентов-медиков.

Забавная новость пришла сегодня из Казахстана. Президент страны Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение депутатов парламента переименовать столицу Казахстана из Нур-Султана в Астану. Ранее он же принимал решение о переименовании Астаны в Нур-Султан. Как не вспомнить старый бородатый анекдот?

Поймал торчок золотую рыбку, она ему и рассказала о трёх желаниях.

- Хочу, – говорит тот. – Чтобы татаро-монгольское иго проскакало в Финляндию.

Рыбка хвостом махнула. Финляндия охнула.

- Вторым желанием хочу, чтобы татаро-монгольское иго проскакало к себе обратно. Рыбка сделала. Финляндия вздохнула свободно.

- А третье желание: хочу, чтобы татаро-монгольское иго снова захватило Финляндию.

Рыбка не выдержала: - Зачем тебе это, дурак?

- Люблю, когда народ тусуется…

Полотна из Псковской картинной галереи появятся в виде граффити на домах в Пскове. Проект будет реализован на Завеличье, Запсковье и улице Советской Армии. На торцах жилых домов появятся графические изображения работ известных русских художников: И. Шишкина, И. Айвазовского, В. Ватенина, Б. Неменского, Б. Григорьева, П. Оссовского и других. Рядом с названием и автором картины будет размещен QR-код для получения дополнительной информации и скачивания аудиогида. Псков становится уличным музеем. По-моему, идея превосходная!

И напоследок расскажу, что 24 и 25 сентября на всей территории креативного пространства LOFT в Пскове пройдет фестиваль Lo-Fest, состоящий из музыки, арта, вкусной еды, мастер-классов, активных и настольных игр, поэзии, косплея, веселья и многого другого. К фестивалю в «Лофте» откроют еще два дома, где размесят масштабную арт-выставку. Подробности читайте по ссылке.

На этом, пожалуй, всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера.