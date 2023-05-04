Стартовые позиции. Главные события месяца глазами экспертов. Апрель 2023

11:42, 04 мая 2023, ПАИ

Предвыборная кампания, как тюнингованное авто, на старте играя газом, несколько первых месяцев 2023-го готова была сорваться с места и полететь к заветному, но пока далекому финишу. И вот, наконец, в апреле случилось: поехали! Губернаторская избирательная гонка началась.

По итогам каждого месяца редакция Псковского агентства информации формирует список наиболее заметных общественно значимых событий, произошедших в Псковской области. В составлении рейтинга по приглашению редакции принимают участие эксперты – представители общественных организаций и парламентских политических партий, депутатского корпуса муниципалитетов и области, муниципальных органов власти, журналисты, представители научных и образовательных кругов региона.

Наши эксперты (все данные опроса находятся в распоряжении редакции и являются собственностью ПАИ) оценивают значимость каждого события по 10-балльной шкале. По итогам выставленных оценок выводятся средние баллы, на их основе формируется рейтинг – топ-10 событий месяца.

ТОП-5

5 место. Губернатор Михаил Ведерников договорился с Минобороны о строительстве допкорпуса военного госпиталя

Новые инфраструктурные проекты – это то, что эксперты Псковского агентства информации, участвующие в составлении наших событийных рейтингов, отмечают практически всегда.

Ключевые проекты, стартующие в регионе, уже традиционно озвучивает губернатор Михаил Ведерников. Этот раз не стал исключением. 15 апреля он заявил, что договорился с Минобороны России о строительстве в Пскове нового современного корпуса военного госпиталя. Нынешнее здание было построено еще в 1936 году и свои лучшие времена, скажем прямо, видало уже давно. А требования реальности таковы, что наши военные и ветераны нуждаются не только в квалифицированной медицинской помощи, но и в качественных условиях ее оказания.

Важно напомнить, что за несколько лет база здравоохранения в Псковской области значительно обновилась, и приятно осознавать, что эта работа носит не эпизодический, а поступательный характер. Новая взрослая и детская инфекционка, строительство медкорпуса ПсковГУ, а теперь еще и проект нового корпуса военного госпиталя – выглядят как звенья одной цепи в региональной политики Михаила Ведерникова.

4 место. Единоросс Юрий Кравцов победил на выборах главы Пустошкинского района

Выборы главы Пустошкинского района хоть и были конкурентными, но практически ни у кого не было сомнений, что в них победит кандидат «Единой России» Юрий Кравцов. Предпосылки были очевидны: «эксперимент по-живому», который в муниципальном управлении на протяжении нескольких лет ставила «яблочница» Светлана Василькова, никого не оставил равнодушным. Впечатления оказались настолько сильными, что за Кравцова проголосовали более 80%. Жителям Пустошкинского района нужен был вменяемый, предсказуемый и работящий руководитель.

Выборы в Пустошкинском районе стали еще одним эпизодом вымывания из региона так называемой «яблочности», которой на протяжении нескольких лет перед федеральным руководством партии и спонсорами бравировали в региональном отделении «Яблока». Практика показала, что Лев Шлосберг и его адепты – это больше про красивые слова, чем про реальную каждодневную и НЕ политическую работу. Не надо быть великим аналитиком, чтобы сделать прогноз: на муниципальных выборах в сентябре жители округов и районов, имея перед глазами пример экспериментов «Яблока» в Новоржеве (там глава района Софья Пугачева накануне получила неуд за свою работу) и Пустошке, эту партию поддерживать не будут.

3 место. Глав муниципальных округов будут выбирать на конкурсной основе

Сенсация подкралась незаметно. Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов за неделю до сессии регионального парламента заявил, что в восьми муниципальных округах, где в сентябре предстоят выборы депутатов окружных собраний и, как многие предполагали, прямые выборы глав округов, последних будут выбирать на конкурсной основе. Как в Пскове. Такой законопроект был внесен в Собрание и на апрельской сессии принят большинством голосов. Удивительно, но оппозиция в прения не вступила, хоть пятеро и проголосовали против.

Хотя, на самом деле, ничего удивительного в этом нет. Оппозиционные партии таким образом сэкономят средства на предвыборных кампаниях глав округов и, с другой стороны, смогут без лишних расходов выдвинуть своих кандидатов для участия в конкурсах на пост глав муниципальных округов. Если, конечно, такие желающие у них найдутся.

Большинство наших собеседников в такой схеме избрания глав округов видят только плюсы и соглашаются с Александром Котовым. Должности это не политические, а административно-хозяйственные. Вот и подходить к выборам глав надо исходя из профессиональных, а не политических критериев.

Тем более что в Пскове себя такая схема полностью оправдала, и Борис Елкин, пожалуй, один из самых эффективных муниципальных менеджеров в Псковской области.

2 место. Форум первичек «Единой России» и заявление Михаила Ведерникова для участия в предварительном партийном голосовании

«Сверка часов и постановка целей» – так принято говорить про подобные партийные мероприятия. Форум руководителей первичек «Единой России» – своего рода работа по командному сплачиванию. Но де-факто мероприятие – это точка отсчета в губернаторской избирательной кампании, выборы губернатора в Псковской области пройдут в сентябре. Уже традиционно старт выборной движухе дают единороссы.

На форуме было озвучено решение политсовета «Единой России» о том, что для участия в предварительном голосовании по определению кандидата на губернаторских выборах предложена кандидатура действующего главы региона Михаила Ведерникова.

Губернатор выступил пока еще не с программной речью, но со своего рода отчетом о том, что удалось его команде, куда входят и все единороссы, сделать за несколько лет. Перечень сделанного, даже далеко не полный, действительно впечатлял, воодушевлял и настраивал на дальнейшую большую работу.

Михаил Ведерников – фаворит избирательной кампании. Кто бы ни был его конкурентом в избирательном бюллетене (а остальные партии все еще определяются со своими кандидатами) – все они будут в роли догоняющих.

Превращение выборов в политическое шоу – это Псковская область уже когда-то проходила. Сейчас избирательная кампания логично вписывается в повседневную, если хотите, рутинную работу главы региона и становится по отношению к ней не базисом, а надстройкой.

1 место. Встреча президента России Владимира Путина с губернатором Михаилом Ведерниковым

Общение президента и губернатора – событие, безусловно, знаковое и судьбоносное, занимающее особое место и оказывающее влияние на региональные общественно-политические процессы.

Владимир Путин поддержал Михаила Ведерникова в его стремлении продолжить работу в Псковской области: для всех акторов регионального политпространства это однозначный сигнал, трактовать который как-то иначе невозможно. В том числе и в парадигме начавшейся избирательной кампании. Так что когда представители чуть ли не всех оппозиционных партий заявляют, что будут бороться только за второе место, это кажется закономерным.

Тем временем есть вероятность, что повторное личное общение Владимира Путина и Михаила Ведерникова состоится в августе – на праздновании юбилея Псково-Печерского монастыря и Печор.

ТОП-10

1. Встреча президента России Владимира Путина с губернатором Михаилом Ведерниковым 9,9

2. Форум первичек «Единой России» и заявление Михаила Ведерникова для участия в предварительном партийном голосовании 9,6

3. Глав муниципальных округов будут выбирать на конкурсной основе 9

4. Единоросс Юрий Кравцов победил на выборах главы Пустошкинского района 7,4

5. Губернатор Михаил Ведерников договорился с Минобороны о строительстве допкорпуса военного госпиталя 6,8

6. Спектакль «Морфий» Псковского академического театра завоевал две «Золотые маски» 6,4

7. Форум местного самоуправления в Пскове 6

8. Объявлено голосование по проекту «Комфортная городская среда» в Псковской области 5,5

9. Руководителем УФПС Псковской области «Почта России» назначена Ольга Беляцкая 4

10. Покровская башня Псковского кремля вновь открыта для посещения 3,8