Общественный наблюдатель из Пскова: После работы на выборах отношение к политике меняется

09:05, 26 июля 2023, ПАИ

Член молодёжной территориальной избирательной комиссии Пскова, волонтёр Екатерина Морева в беседе с корреспондентом ПАИ рассказала, что ей дала работа общественным наблюдателем на выборах, важно ли молодёжи участвовать в голосовании и пригодится ли такой опыт в жизни.

«Я пошла работать общественным наблюдателем, потому что для меня было интересно и важно посмотреть, как эта работа происходит с внутренней стороны. Хотелось увидеть опровержение тех слов, что за нас уже всё решено. Быть общественным наблюдателем – это хороший опыт, которым я очень горжусь! Ты видишь, как работает участковая комиссия, что всё происходит правильно», – отметила Екатерина Морева.

Она поделилась, что впервые стала общественным наблюдателем на выборах в 2021 году. «Тогда я загорелась идеей побыть в этой роли и посмотреть, как это происходит изнутри», – сказала собеседница ПАИ.

После этого Екатерина Морева поработала в качестве наблюдателя на выборах в органы местного самоуправления в 2022 году, а позже, в 2023 году, она стала участницей форума молодёжных избирательных комиссий, который прошёл в Пскове.

«Уже после этого я стала членом молодёжной территориальной избирательной комиссии Пскова. Когда я побыла в роли наблюдателя на выборах, для меня изменилось отношение к политике в лучшую сторону. Я поняла, что хочу идти дальше по этому пути», – рассказала собеседница ПАИ.

Екатерина Морева поделилась, что за два года работы на выборах казусных ситуаций не происходило. По её словам, все избиратели Пскова на участке доброжелательно и с пониманием относились к работе общественных наблюдателей.

«Я считаю, что молодёжь, участвуя в общественном наблюдении, показывает свою значимость. Так, молодые псковичи могут показывать, что готовы принимать решения и брать на себя ответственность. Мне хочется своим примером показать, что политика и выборы – это не скучно, это действительно интересно», – заверила член молодежной ТИК Пскова.

Она также выразила уверенность в том, что в этом году пойдёт на выборы в качестве общественного наблюдателя. «Наконец-то сняты ограничения по коронавирусу. Думаю, мы сможем убедиться в том, что население ходит на выборы!» – заключила собеседница ПАИ.

Напомним, что выборы губернатора Псковской области пройдут 10 сентября 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трехднёвным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Официально избирательная кампания стартовала 5 июня, а 4 июля завершился период выдвижения кандидатов на выборы губернатора региона. На выборы губернатора Псковской области избирательная комиссия зарегистрировала четырёх кандидатов. Также назначены выборы в органы местного самоуправления восьми округов Псковской области.

Отметим, что открытие общественного штаба в Псковской области по наблюдению за выборами в единый день голосования 2023 года прошло 14 июня. Он располагается в здании «Команды 2018» в Пскове. Также там будет организована работа центра видеонаблюдения и горячие линии. Всего в общественный штаб при Общественной палате Псковской области по наблюдению за выборами в единый день голосования в 2023 году входит 15 человек. Основная цель штаба – обеспечение эффективного контроля за выборами в дни голосования.

Добавим, что общественными наблюдателями не могут стать представители политических партий и религиозных организаций.