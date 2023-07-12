Губернатор дал оценку работе телеканала «Первый Псковский»

17:15, 12 июля 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил издательский дом «Медиацентр 60» и дал эксклюзивное интервью «Первому Псковскому».



Фото: Андрей Степанов/ПАИ



Фото: Андрей Степанов/ПАИ



Фото: Андрей Степанов/ПАИ



Фото: Андрей Степанов/ПАИ







Михаил Ведерников после разговора в студии с главным редактором телеканала Надеждой Назаренко пообщался с коллективом «Первого Псковского», а затем оставил на стене неформальный комментарий о работе канала.

«Вы лучшие! Работать с вами большое удовольствие. Не теряйте темп! Удачи!» – написал глава региона.

Напомним, «Первый Псковский» 1 марта 2023 года получил статус обязательного общедоступного телеканала. Единственный региональный телеканал с круглосуточным вещанием не только занял 21-ю кнопку во всех кабельных сетях Псковской области, но и транслирует местные новости и передачи региональными врезками в эфире ОТР – по будням с 7:00 до 9:00 и с 17:00 до 18:00.

Отметим, что 10 июля вышло большое эксклюзивное интервью губернатора Псковской области Михаила Ведерникова телеканалу «Первый Псковский». В частности, глава региона подробно рассказал об изменениях в социально-экономической жизни региона, о сотрудничестве Псковской области и Белоруссии, заключённых соглашениях на Петербургском международном экономическом форуме, импортозамещении и индивидуальных подходах к инвесторам, создании «псковской дружины» и Института экспериментальной биологии. Также во время интервью были затронуты и личные темы.