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Общество

Губернатор дал оценку работе телеканала «Первый Псковский»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил издательский дом «Медиацентр 60» и дал эксклюзивное интервью «Первому Псковскому»

  • Эксклюзивное интервью Михаила Ведерникова «Первому Псковскому»
    Фото: Андрей Степанов/ПАИ
  • Эксклюзивное интервью Михаила Ведерникова «Первому Псковскому»
    Фото: Андрей Степанов/ПАИ
  • Эксклюзивное интервью Михаила Ведерникова «Первому Псковскому»
    Фото: Андрей Степанов/ПАИ
  • Эксклюзивное интервью Михаила Ведерникова «Первому Псковскому»
    Фото: Андрей Степанов/ПАИ

Михаил Ведерников после разговора в студии с главным редактором телеканала Надеждой Назаренко пообщался с коллективом «Первого Псковского», а затем оставил на стене неформальный комментарий о работе канала.

«Вы лучшие! Работать с вами большое удовольствие. Не теряйте темп! Удачи!» – написал глава региона. 

Напомним, «Первый Псковский» 1 марта 2023 года получил статус обязательного общедоступного телеканала. Единственный региональный телеканал с круглосуточным вещанием не только занял 21-ю кнопку во всех кабельных сетях Псковской области, но и транслирует местные новости и передачи региональными врезками в эфире ОТР – по будням с 7:00 до 9:00 и с 17:00 до 18:00.

Отметим, что 10 июля вышло большое эксклюзивное интервью губернатора Псковской области Михаила Ведерникова телеканалу «Первый Псковский». В частности, глава региона подробно рассказал об изменениях в социально-экономической жизни регионао сотрудничестве Псковской области и Белоруссиизаключённых соглашениях на Петербургском международном экономическом форумеимпортозамещении и индивидуальных подходах к инвесторамсоздании «псковской дружины» и Института экспериментальной биологии. Также во время интервью были затронуты и личные темы.

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