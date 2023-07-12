Михаил Ведерников рассказал о покупке недвижимости в Псковской области

17:31, 12 июля 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эксклюзивном интервью «Первому Псковскому» рассказал о покупке недвижимости в регионе.

Так, Михаил Ведерников сообщил, что на семейном совете ещё до назначения на должность врио губернатора региона в октябре 2017 года они с женой поменяли прежние планы и купили дом с участком в Псковской области.

Отметим, что 10 июля вышло большое эксклюзивное интервью губернатора Псковской области Михаила Ведерникова телеканалу «Первый Псковский». В частности, глава региона подробно рассказал об изменениях в социально-экономической жизни региона, о сотрудничестве Псковской области и Белоруссии, заключённых соглашениях на Петербургском международном экономическом форуме, импортозамещении и индивидуальных подходах к инвесторам, создании «псковской дружины» и Института экспериментальной биологии. Также во время интервью были затронуты и личные темы.