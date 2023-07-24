Более 400 кандидатов выдвинулось на выборы депутатов Собраний в муниципальных округах Псковской области

13:00, 24 июля 2023, ПАИ

Более 400 кандидатов выдвинулось на выборы депутатов Собраний в новых муниципальных округах Псковской области, которые изберут глав муниципалитетов. Об этом сообщил председатель облизбиркома Игорь Сопов в эфире «Псковского телеграма Online».

Так, по единому списку выдвинулось 299 кандидатов. Из них – выдвиженцев из «Единой России» – 115, «Справедливой России» – 36, ЛДПР – 34, КПРФ – 36, «Партии Роста» – 20, партии «Яблоко» – 35, партии «Новые люди» – 15, партии «Родина» – шесть, «Партии пенсионеров» – два.

Также Игорь Сопов сообщил, что по одномандатным округам выдвинулись 122 человека: от «Единой России» – 44 человека, от КПРФ – 29, от ЛДПР – 29, от партии «Яблоко» – 12, от «Справедливой России» – один, самовыдвиженцев – семь.

«У нас ещё дополнительные выборы в Кунье и Пушкинских Горах. Там выдвигаются по четыре человека», – сказал Игорь Сопов. По его словам, после того, как комиссия проверит документы, тогда будет известно точное количество кандидатов.

Отметим, что выборы губернатора Псковской области пройдут в сентябре 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трехднёвным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Избирком утвердил решение о проведении ДЭГ на выборах губернатора Псковской области. Официально избирательная кампания стартовала 5 июня, а 4 июля завершился период выдвижения кандидатов на выборы губернатора региона. Также назначены выборы в органы местного самоуправления в восьми округах Псковской области.