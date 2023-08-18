О сезоне простуд и прививках поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая и главный врач Псковской городской детской поликлиники Эльвира Мелех стали гостьями программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Главное из эфира:
- «В этом году во многих областях возникали вспышки кори. Это действительно забытая детская инфекция, ею давно не болели. Вспышки связаны с тем, что выросло количество мигрантов. Они приезжают из тех регионов, где не вакцинируют от кори», – отметила Эльвира Мелех;
- если человек не привит и имел контакт с больным корью, то он заболеет в 100 % случаев;
- удушье и слепота: псковичей предупредили о главных опасностях кори;
- «Каждую неделю мы выявляем во время диспансеризации онкологические заболевания, сахарный диабет, высокое артериальное давление с определёнными осложнениями сердечно-сосудистой системы», – рассказала Галина Невалённая;
- лето – самое благоприятное время для проведения профилактических исследований. Осенью посещаемость поликлиник станет выше;
- самый эффективный метод профилактики гриппа – это вакцинация;
- «Традиционно хорошо прививаются от гриппа школьники, так как родители понимают, что нельзя пропускать школьный процесс, экзамены, а с дошкольниками у нас большие проблемы»;
- названы противопоказания для прививки от гриппа;
- Эльвира Мелех объяснила, кому необходимо сделать прививку от пневмококка;
- отиты, бронхиты, пневмонии – это всё пневмококк, который вызывает массу простудных детских заболеваний.
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