Краткая сводка о ситуации в аэропорту Пскова на данный момент
ПАИ собрало информацию, которая на данный момент известна о ситуации с аэропортом Пскова:
– аэропорт Пскова был атакован беспилотниками, их количество официально не сообщается.
– жертв и пострадавших нет, как и сообщалось ранее.
– идёт уточнение масштаба повреждений взлетно-посадочной полосы, однако есть основания утверждать, что они незначительны.
– повреждены Ил-76 военно-транспортной авиации.
– все возгорания в аэропорту были оперативно локализованы и потушены. В ликвидации пожара участвовали 65 человек и 21 единица техники.
– губернатор региона Михаил Ведерников с самого начала ЧП находился на месте инцидента. С ним также были глава Пскова Борис Елкин и начальник ГУ МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин.
– ночью прошло заседание оперативного штаба.
– сегодня аэропорт Пскова для гражданской авиации закрыт, отменено восемь рейсов. Но все службы аэропорта работают штатно, сообщает Росавиация.
– авиасообщение с Псковом может быть возобновлено уже в четверг, 31 августа. Билеты на этот день на самолеты продаются.
В свете произошедшего сегодня ночью в аэропорту Пскова инцидента ПАИ ещё раз напоминает, что в Псковской области:
– запрещен запуск дронов, квадрокоптеров и иных беспилотников;
– запрещены фейерверки, салюты и прочие огненные шоу.
Если псковичи стали очевидцами нарушения этих запретов, им следует позвонить по номеру 112.
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