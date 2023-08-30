Краткая сводка о ситуации в аэропорту Пскова на данный момент

10:19, 30 августа 2023, ПАИ

ПАИ собрало информацию, которая на данный момент известна о ситуации с аэропортом Пскова:

– аэропорт Пскова был атакован беспилотниками, их количество официально не сообщается.

– жертв и пострадавших нет, как и сообщалось ранее.

– идёт уточнение масштаба повреждений взлетно-посадочной полосы, однако есть основания утверждать, что они незначительны.

– повреждены Ил-76 военно-транспортной авиации.

– все возгорания в аэропорту были оперативно локализованы и потушены. В ликвидации пожара участвовали 65 человек и 21 единица техники.

– губернатор региона Михаил Ведерников с самого начала ЧП находился на месте инцидента. С ним также были глава Пскова Борис Елкин и начальник ГУ МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин.

– ночью прошло заседание оперативного штаба.

– сегодня аэропорт Пскова для гражданской авиации закрыт, отменено восемь рейсов. Но все службы аэропорта работают штатно, сообщает Росавиация.

– авиасообщение с Псковом может быть возобновлено уже в четверг, 31 августа. Билеты на этот день на самолеты продаются.

В свете произошедшего сегодня ночью в аэропорту Пскова инцидента ПАИ ещё раз напоминает, что в Псковской области:

– запрещен запуск дронов, квадрокоптеров и иных беспилотников;

– запрещены фейерверки, салюты и прочие огненные шоу.

Если псковичи стали очевидцами нарушения этих запретов, им следует позвонить по номеру 112.