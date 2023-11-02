Вкусно и классно: Сыровар из Псковской области пригласил россиян на выставку «Россия»

20:23, 02 ноября 2023, ПАИ

Посетить выставку-форум «Россия» на ВДНХ пригласил основатель первой в России греческой сыроварни «Тремпелис», которая расположена в Псковской области, Ставрос Тремпелис.

«Я приехал в Псковскую область из Греции. Мне очень нравится Псковская область, нравятся люди и климат. Климат очень похож на Грецию. Здесь я основал сыроварню, мы здесь делаем сыр как в Греции: красивый, вкусный, натуральный и очень хорошего качества. Первым начал делать сыр мой дедушка, я уже третий в поколении этим занимаюсь. Я продолжаю его дело и делаю как он. Я приглашаю всех на выставку «Россия» на ВДНХ. Я 100 % знаю: это вкусно и классно! Россия, поехали!» – сказал он.

Напомним, выставка-форум «Россия» стартует 4 ноября в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представят свои экспозиции, посвящённые важнейшим достижениям в разных отраслях. На этой выставке Константин Абабков собирается поставить рекорд беспрерывной игры на балалайке.

Также на выставке будут представлены новый слоган региона, копия меча князя Довмонта, а актёр Гоша Куценко и телеведущая Оксана Фёдорова устроят автограф-сессию у стенда Псковской области. Кроме того, гости смогут совершить виртуальную прогулку по региону и увидеть мультимедийные спектакли об исторических личностях.

Также губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале пригласил подписчиков посетить стенд региона на выставке ​«Россия» на ВДНХ в Москве. Помимо этого, на выставке псковичи запустят колесо фортуны, а гости регионального стенда смогут получить подарки.