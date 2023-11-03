Основательница псковского бренда: Мы рады поделиться нашей теплотой на выставке «Россия»

16:48, 03 ноября 2023, ПАИ

Посетить выставку-форум «Россия», которая пройдёт в Москве, пригласила россиян основательница псковского бренда Woolhouse Екатерина Иванкив.

«Псковский край – невероятное место, где поля, луга, реки и озера сливаются с горизонтом. Здесь мы создаём продукцию на основе шерстяного полотна самого высокого качества, воплощая всю пользу и красоту природы в уютные пледы, мягкие тапочки, тёплые жилеты и сувениры. Псковская область стала краем возрождения. Сегодня мы являемся компанией полного производственного цикла, самостоятельно разрабатываем и отшиваем коллекции, которые отражают всю широту русской души. Мы гордимся истоками и ценим, что именно нашему бренду и нашей продукции выпала такая возможность представить Псковский край и поделиться теплотой шерсти на международной выставке-форуме «Россия». Приглашаем посетить универмаг в 75-м павильоне и воочию ощутить радушие нашего бренда. С нами вам точно будет тепло и уютно! Обещаем! Россия, поехали!» – отметила Екатерина Иванкив.

Напомним, выставка-форум «Россия» стартует 4 ноября в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представят свои экспозиции, посвящённые важнейшим достижениям в разных отраслях. На этой выставке Константин Абабков собирается поставить рекорд беспрерывной игры на балалайке.

Также на выставке будут представлены новый слоган региона, копия меча князя Довмонта, а актёр Гоша Куценко и телеведущая Оксана Фёдорова устроят автограф-сессию у стенда Псковской области. Кроме того, гости смогут совершить виртуальную прогулку по региону и увидеть мультимедийные спектакли об исторических личностях.

Также губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале пригласил подписчиков посетить стенд региона на выставке ​«Россия» на ВДНХ в Москве. Помимо этого, на выставке псковичи запустят колесо фортуны, а гости регионального стенда смогут получить подарки.