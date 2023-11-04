Стенд Псковской области открылся на выставке-форуме «Россия» в Москве

12:03, 04 ноября 2023, ПАИ

Стенд Псковской области открылся на выставке-форуме «Россия» в Москве, передаёт корреспондент ПАИ.

Отметим, что стенд Псковской области пользуется популярностью у посетителей выставки. Особенно гостям нравятся виртуальные велосипедные прогулки по Пскову, Самолве и Печорам. Посетители из других регионов интересуются, как можно добраться до Пскова.

Напомним, выставка-форум «Россия» стартовала в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) сегодня. По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые важнейшим достижениям в разных отраслях.

Сегодня в 14:00 на выставке Константин Абабков собирается поставить рекорд беспрерывной игры на балалайке.

Также на выставке представляют новый слоган региона, копию меча князя Довмонта, а актёр Гоша Куценко и телеведущая Оксана Фёдорова устроят автограф-сессию у стенда Псковской области. Кроме того, для гостей подготовили виртуальную прогулку по региону и мультимедийные спектакли об исторических личностях.

Помимо этого, на выставке псковичи запустят колесо фортуны, а гости регионального стенда смогут получить подарки.