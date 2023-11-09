Алексей Корочкин: Выставка «Россия» даёт большие возможности для презентации гастрономии региона

12:34, 09 ноября 2023, ПАИ

Выставка-форум «Россия» даёт большие возможности для презентации гастрономии Псковской области, заявил в беседе с корреспондентом ПАИ владелец улиточный фермы в Невельском районе Псковской области Алексей Корочкин.

Отметим, что на первом этапе на ярмарке в Москве от Псковской области будет два бренда. Один из них – деликатесы из невельских улиток от гастрономического проекта «Эскарго Д'ор».

«Наш продукт уже достаточно уникален для Псковской области и для России в целом. Мы поедем с улитками по-бургундски, которые, надеюсь, позволят рассказать о регионе и о нашем бренде. За первые три дня стенд Псковской области посетило более 60 тысяч человек, и я надеюсь, что динамика не изменится. Нам будет отрадно рассказать такому количеству человек о нашем регионе и гастрономии. Мы хотим донести, что сюда нужно ехать как минимум для того, чтобы открывать для себя новые стороны истории России, потому что Псковская область – это экскурс в историю. Хочу отметить, что наш продукт связан не только с гастрономией, но и с историей, потому что название улитки по-бургундски дал наш царь Александр I 200 лет назад. И вот уже 200 лет это блюдо пользуется популярностью, и сейчас мы, конечно, хотим популяризировать нашу улитку на всю Россию. Мы хотим принимать здесь гостей, привлекать их сюда. Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы наша псковская улитка появилась во многих ресторанах России. Мы стараемся развиваться, и форум-выставка «Россия» – это большая возможность сделать это быстрее и ярче», – отметил Алексей Корочкин.

Кроме того, по его словам, возможно, что владельцы фермы привезут на выставку новый паштет из улиток.

Напомним, что в Невельском районе ремесленным способом по всем правилам готовят улиток по-бургундски: моллюски выдерживаются на диете до десяти дней, проходят многочасовую термообработку, после чего их заправляют легендарным соусом из сливочного масла, свежей петрушки, чеснока, лука-шалота, соли, перца и вина.

Выставка-форум «Россия» стартовала в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). На площадке представляют новый слоган региона, копию меча князя Довмонта, а актёр Гоша Куценко и телеведущая Оксана Фёдорова устроят автограф-сессию у стенда Псковской области. Кроме того, для гостей подготовили виртуальную прогулку по региону и мультимедийные спектакли об исторических личностях.

Кроме того, на площадке обладатель званий «Душа России» и «Душа земли Псковской» Константин Абабков установил национальный рекорд беспрерывной игры на балалайке. О том, как Псковская область участвует в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.