Раскрасить «Землю Псковскую» смогли посетители выставки «Россия»

20:45, 15 ноября 2023, ПАИ

Раскрасить «Землю Псковскую» смогли посетители международной выставки-форума «Россия» в Москве, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.



Фото: театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: театрально-концертная дирекция Псковской области















«Псковская область славится своей уникальной архитектурой, которая удивляет и восхищает туристов со всего мира. И на выставке «Россия» в Москве гости стенда Псковской области смогли приложить руку к псковскому зодчеству и раскрасить «Землю Псковскую», – говорится в сообщении.

Отмечается, что посетители выставки с удовольствием брали в руки карандаши и усердно раскрашивали детали. Они не только наслаждались процессом творчества, но и узнавали больше о Псковской области, её достопримечательностях и истории, подчеркнули в пресс-службе.

«Многие из них уже пообещали совершить поездку в наш удивительный уголок России, чтобы увидеть своими глазами то, что они помогли создать на выставке», – отметили в Театрально-концертной дирекции.

Напомним, выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые важнейшим достижениям в разных отраслях.

В первые дни работы выставки-форума стенд Псковской области посетило более 60 тысяч человек. Также на выставке представляют новый слоган региона, копию меча князя Довмонта, а актёр Гоша Куценко и телеведущая Оксана Фёдорова устроят автограф-сессию у стенда Псковской области. Кроме того, для гостей подготовили виртуальную прогулку по региону и мультимедийные спектакли об исторических личностях.

Ранее также сообщалось, что стенд Псковской области посетило более 160 тысяч гостей. Это стало результатом площадки за первые 10 дней работы выставки.

О том, как Псковская область участвует в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.