Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более трёх тысяч человек поучаствовали в квесте «Серебряное ожерелье России» в Москве

Более трёх тысяч человек приняли участие в квесте «Серебряное ожерелье России» на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, сообщила председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Более трёх тысяч человек приняли участие в квесте «Серебряное ожерелье России» в Москве. Фото: комитет по культуре Псковской области

«Проект «Серебряное ожерелье» – это межрегиональный туристический проект, который включает 11 субъектов Северо-Запада. Мы объединяемся в единый проект для того, чтобы масштабировать информационную кампанию о наших регионах и как можно больше заявить на всю страну и не только о том, что Северо-Запад – это очень интересные регионы и их необходимо посещать», – заметила она.

В рамках проекта на выставке-форуме «Россия» организован межрегиональный квест и гости выставки могут, посетив каждый стенд, ответив на вопросы и выполнив задания, получить приз в зависимости от того, какой регион выберут, подчеркнула Марина Егорова.

«У всех регионов разные задания и разные призы. У многих регионов – это вопросы, викторины. У нас необходимо сфотографироваться на фоне стенда и разместить фотографию в социальных сетях с хештегом «Псков для отпусков», – сказала председатель комитета по туризму Псковской области.

На фотографии председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова. Фото: ПАИ

Напомним, чтобы пройти туристический квест, необходимо зарегистрироваться на псковском или любом другом стенде региона – участника игры через QR-код и получить паспорт путешественника. Далее предстоит пройти все 11 стендов и выполнить предложенные субъектами задания, отгадывая загадки. Когда в паспорте появятся все 11 штампов, участник может выбрать один регион, от которого он захотел бы получить подарок.

Квест «Серебряное ожерелье России» проводится с целью популяризации межрегионального туристского проекта. Он состоит из комплекса маршрутов, объединяющих исторические города, областные центры, крупные населённые пункты Северо-Запада России, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры, а также природные объекты. «Серебряное ожерелье России» объединяет 11 субъектов, входящих в состав Северо-Западного федерального округа: Санкт-Петербург, Ленинградскую, Архангельскую, Вологодскую, Калининградскую, Мурманскую, Псковскую, Новгородскую области, республики Карелию и Коми и Ненецкий автономный округ.

Напомним, выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые важнейшим достижениям в разных отраслях.

На выставке представляют новый слоган региона и копию меча князя Довмонта. Кроме того, для гостей подготовили виртуальную прогулку по региону и мультимедийные спектакли об исторических личностях.

Ранее также сообщалось, что стенд Псковской области посетило более 160 тысяч гостей. Это стало результатом площадки за первые 10 дней работы выставки. О том, как Псковская область участвует в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













24 ноября 2023

Более трёх тысяч человек поучаствовали в квесте «Серебряное ожерелье России» в Москве
24 ноября 2023

Стало известно время вылета задержанного самолета Москва – Псков
24 ноября 2023

Предстоящей ночью в Псковской области ожидается -10 градусов
24 ноября 2023

Более 90 тысяч туристов ждут в Псковской области в зимний сезон
24 ноября 2023

Вредная медведица-сладкоежка и спящие сурки: как псковский «Зооград» переживает снегопад
24 ноября 2023

Более 80 псковских экскурсоводов прошли обязательную аттестацию
24 ноября 2023

«Чёрная пятница» в билайне: время удивительных скидок
24 ноября 2023

День Псковской области пройдёт на выставке «Россия» 20 декабря

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...