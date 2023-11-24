Более трёх тысяч человек поучаствовали в квесте «Серебряное ожерелье России» в Москве

15:00, 24 ноября 2023, ПАИ

Более трёх тысяч человек приняли участие в квесте «Серебряное ожерелье России» на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, сообщила председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Проект «Серебряное ожерелье» – это межрегиональный туристический проект, который включает 11 субъектов Северо-Запада. Мы объединяемся в единый проект для того, чтобы масштабировать информационную кампанию о наших регионах и как можно больше заявить на всю страну и не только о том, что Северо-Запад – это очень интересные регионы и их необходимо посещать», – заметила она.

В рамках проекта на выставке-форуме «Россия» организован межрегиональный квест и гости выставки могут, посетив каждый стенд, ответив на вопросы и выполнив задания, получить приз в зависимости от того, какой регион выберут, подчеркнула Марина Егорова.

«У всех регионов разные задания и разные призы. У многих регионов – это вопросы, викторины. У нас необходимо сфотографироваться на фоне стенда и разместить фотографию в социальных сетях с хештегом «Псков для отпусков», – сказала председатель комитета по туризму Псковской области.

Напомним, чтобы пройти туристический квест, необходимо зарегистрироваться на псковском или любом другом стенде региона – участника игры через QR-код и получить паспорт путешественника. Далее предстоит пройти все 11 стендов и выполнить предложенные субъектами задания, отгадывая загадки. Когда в паспорте появятся все 11 штампов, участник может выбрать один регион, от которого он захотел бы получить подарок.

Квест «Серебряное ожерелье России» проводится с целью популяризации межрегионального туристского проекта. Он состоит из комплекса маршрутов, объединяющих исторические города, областные центры, крупные населённые пункты Северо-Запада России, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры, а также природные объекты. «Серебряное ожерелье России» объединяет 11 субъектов, входящих в состав Северо-Западного федерального округа: Санкт-Петербург, Ленинградскую, Архангельскую, Вологодскую, Калининградскую, Мурманскую, Псковскую, Новгородскую области, республики Карелию и Коми и Ненецкий автономный округ.

Напомним, выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые важнейшим достижениям в разных отраслях.

На выставке представляют новый слоган региона и копию меча князя Довмонта. Кроме того, для гостей подготовили виртуальную прогулку по региону и мультимедийные спектакли об исторических личностях.

Ранее также сообщалось, что стенд Псковской области посетило более 160 тысяч гостей. Это стало результатом площадки за первые 10 дней работы выставки. О том, как Псковская область участвует в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.