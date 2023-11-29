1 декабря Гоша Куценко станет гидом стенда Псковской области на выставке «Россия»

18:02, 29 ноября 2023, ПАИ

Актёр Гоша Куценко станет гидом стенда Псковской области на выставке «Россия» в Москве, сообщили ПАИ в региональном комитете по культуре.

Встреча с Куценко начнется в 14:00 1 декабря в 14:00 на стенде Псковской области. Артист расскажет гостям стенда о любимых местах Псковской области, чем его привлекает регион и что его связывает с Псковщиной. Посетители выставки смогут получить автограф и сделать фотографию с Куценко.

Ранее сообщалось, что Гоша Куценко озвучил аудиогид по стенду Псковской области на выставке «Россия», которая проходит на ВДНХ в Москве. В аудиогиде собраны самые интересные факты о Псковской области, начиная с первого упоминания Пскова в летописи.

Выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые важнейшим достижениям в разных отраслях.

В первые дни работы выставки-форума стенд Псковской области посетило более 60 тысяч человек. Также на выставке представляют новый слоган региона, копию меча князя Довмонта, а актёр Гоша Куценко и телеведущая Оксана Фёдорова проведут автограф-сессию у стенда Псковской области. Кроме того, для гостей подготовили виртуальную прогулку по региону и мультимедийные спектакли об исторических личностях.