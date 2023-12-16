Учёные выяснили, что жирная пища мешает бороться со стрессом

22:38, 16 декабря 2023, ПАИ

Приём жирной пищи перед стрессовым событием может ухудшить работу сосудов и снабжение мозга кислородом, приводит «Газета.Ru» данные исследования, опубликованного в журнале Frontiers of Nutrition.

Это выяснилось в ходе эксперимента, в котором принял участие 21 человек. Их поместили в стрессовую ситуацию – решение 8-минутного математического теста, в котором они должны были увеличивать скорость решения примеров. В случае неправильного ответа участников уведомляли об этом. Они также могли видеть себя на экране.

Перед тестом половина участников съела нежирную пищу, а другая половина – жирную. У последних работа сосудов оставалась нарушенной через 90 минут после окончания стрессового события. Они также жаловались на плохое настроение до и после математического теста. В то же время съевшие нежирную еду участники вернулись в норму намного быстрее.

В целом употребление жирной пищи ухудшило работу сосудов на 1,74 %.

Ранее специалист рассказал о немедикаментозных способах снижения уровня холестерина. Кроме того, россиянам назвали помогающие в борьбе с раком продукты, а также продукты, снижающие риск деменции и болезней сердца. Учёные также отмечали, что жареная пища вызывает привыкание и быстрое чувство голода, так как в ней содержатся конечные продукты гликирования.

Напомним, что ранее врач назвала бюджетную замену дорогим продуктам для правильного питания. Также были названы продукты, которые увеличивают продолжительность жизни и которые ухудшают слух. Помимо этого, диетолог назвала самый полезный овощ.