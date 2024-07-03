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Культура

Итоги эногастрономической ярмарки «Виноград» подвели на «Серебряном дожде». Главное

Директор центра проектной деятельности Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова и профконсультант ТКД по творческим вопросам Дмитрий Волхонов стали гостями программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 3 июля.

Татьяна Мартынова и Дмитрий Волхонов. Фото: ПАИ

Главное:

  • идея введения дресс-кода для артистов на мероприятиях 0+, поддержанная Минкультуры, – абсолютно нормальная инициатива. «Если это детское мероприятие – нужно себя ограничивать»;
  • порядка 110–140 тысяч человек посетили эногастрономическую ярмарку «Виноград» в Пскове. Окончательная цифра ещё уточняется, но по сравнению с прошлым годом динамика точно положительная;
  • в этом году ярмарку, предположительно, посетило большее количество туристов. Вероятно, также сыграли роль Дни пушкинский поэзии, которые проходили в регионе 6–9 июня;
  • самые посещаемые дни – суббота и воскресенье. Много посетителей было и в пятницу;
  • фестиваль «Виноград» – крупнейший в Псковской области и один из крупнейших в России. «Только «Виноград» у нас в регионе длится десять дней»;
  • количество точек питания в этом году увеличилось с пяти до девяти, все они были заполнены;
  • главная уличная еда в России – не хот-доги, не гамбургеры и лапша, а шашлыки. Самым популярным блюдом у псковичей также остаётся шашлык, но организаторы работают с предпринимателями над тем, чтобы его подача была более эстетичной;
  • не менее 15 кубометров мусора ежедневно вывозили с ярмарки «Виноград». Уборка велась безостановочно с 10:00 и до 23:00 каждый день;
  • площадку фестиваля «Виноград» в этом году удалось установить за рекордное время: на монтаж ушло всего полтора дня;
  • порядка 600 человек было задействовано в организации фестиваля в этом году;
  • декоратором на всех фестивалях «Виноград» в России работает псковичка Наталья Богданова. Её оценили во время подготовки первой эногастрономической ярмарки в Пскове;
  • фестиваль «Моя еда», который стал традиционным для Пскова, в следующем году будет посвящён шашлыку;
  • фестиваль «Наше море» пройдёт на берегу Чудского озера с 2 по 4 августа;
  • организаторы надеются, что в этом году им удастся организовать рядом с территорией проведения фестиваля палаточный лагерь;
  • ведутся переговоры с группами «Кирпичи», «Запрещённые барабанщики» и «Биртман», ожидается, что одна из них выступит в первый день фестиваля вместе с псковским «Капитаном Смоллеттом». «Суббота будет такая лёгкая, красивые девушки будут играть современную музыку, мужчины – что-то современное, танцевальное. А воскресенье будет максимально жарким, танцевальным, потому что к нам присоединятся наши друзья-диджеи».

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