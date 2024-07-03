Итоги эногастрономической ярмарки «Виноград» подвели на «Серебряном дожде». Главное

18:06, 03 июля 2024, ПАИ

Директор центра проектной деятельности Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова и профконсультант ТКД по творческим вопросам Дмитрий Волхонов стали гостями программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 3 июля.

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