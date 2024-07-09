Народная артистка России Надежда Бабкина выступает в Острове

15:57, 09 июля 2024, ПАИ

Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России» с участием народной артистки Надежды Бабкиной проходит в Острове сегодня, 9 июля. Об этом пишет районная газета «Островские вести».

Мероприятие проходит на площади Клавдии Назаровой. Напомним, что Остров завершает череду концертов в рамках фестиваля в Псковской области.

Праздничные концерты при участии народной артистки России Надежды Бабкиной проходили с 30 июня по 9 июля в десяти муниципалитетах региона. Череду выступлений открыл Псков. Также концерты прошли в Великих Луках, Палкино, Гдове, Пыталово, Порхове, Печорах, Опочке и Стругах Красных.