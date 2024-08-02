Фестиваль «Наше море» стартует сегодня в Псковской области

10:03, 02 августа 2024, ПАИ

Фестиваль «Наше море» стартует сегодня в 15:00 в Гдовском районе. Мероприятие продлится с 2 по 4 августа. Мы собрали информацию о том, как добраться до площадки, что ждёт гостей в первый день, а также ответы на все возможные вопросы.

Место проведения фестиваля в этом году не изменилось – он также пройдёт на берегу Чудского озера. Добраться до места можно по следующим координатам.

Для гостей фестиваля организована зона кемпинга в формате палаточного города. В ней остановиться сможет каждый желающий. Здесь же будет установлена мангальная зона, которой смогут воспользоваться только жители кемпинга. Кроме того, на площадке будет организовано более шести точек продажи общественного питания. Гости смогут поесть шашлык, колбаски гриль, паэлью, плов с говядиной, буррито, блины, хот-доги и пирожки.

В этом году упор на фестивале сделали на музыкальную программу. Сегодня на сцене выступят несколько групп. В 16:30 перед гостями предстанет группа «Вальяж», в 18:00 – «Капитан Смоллетт», в 19:30 – «Кирпичи», в 21:00 – «Биртман».

Кроме того, у отдыхающих будет возможность поиграть в пляжный волейбол, покататься на сапбордах, поесть на фуд-корте, поиграть в зоне отдыха и на детской площадке. Также организаторы установят большие качели и фотозону. Прикрепляем подробную карту площадки.

Бояться непогоды не стоит, заверяют метеорологи. Руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова подчеркнула, что в выходные в Псковской области ожидается 20–25, 21–26 градусов, преимущественно без осадков.

В субботу, 3 августа, гостей площадки ожидает ещё более насыщенная программа. На сцене выступят Shambala, «Запрещённые барабанщики», Лиза Матрёшка, Jellyfish-Mountain, Mesch и «Сатисфаер».