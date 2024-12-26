О строительстве новых школ в Псковской области рассказал Андрей Ермаков

12:37, 26 декабря 2024, ПАИ

О строительстве новых школ в Псковской области в рамках президентского нацпроекта «Образование» рассказал председатель профильного регионального комитета Андрей Ермаков в итоговом интервью ПАИ.

«В части строительства школ хочу отметить, что в предыдущие годы их строилось значительно меньше», – отметил Андрей Ермаков.

В частности, в прошлом году было завершено строительство школы на улице Юбилейной в Пскове, а также в Великих Луках. В этом году была завершена реставрации гимназии в Печорах.

«Кроме того, ещё продолжаются работы по возведению целого ряда образовательных организаций. Их семь, и все они идут в плановом режиме. Мы рассчитываем, что все они 1 сентября 2025 года откроют свои двери», – подчеркнул Андрей Ермаков.

В частности, это касается школы в деревне Линово в Пыталовском муниципальном округе, школы на улице Киселёва в Пскове,а также школы в Гдове.

«Несмотря на все трудности по школе в Гдове, мы сейчас видим беспрецедентную динамику и рассчитываем, что она 1 сентября 2025 года откроет свои двери, а в эксплуатацию будет введена ещё раньше», – добавил руководитель профильного комитета.

Также на этот момент завершаются работы по строительству каркаса школы в Смуравьёво-2 в Гдовском районе. Кроме того, продолжается возведение школы на 825 мест в Себеже, а также пристройки к школе в деревне Кузнецовка в муниципалитете.

«Также ещё один непростой проект – школа на улице Инженерной в Пскове. Вместе с тем мы рассчитываем, что она будет в следующем году введена в эксплуатацию», – подчеркнул он.