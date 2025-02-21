Полпред президента отметил работу псковских властей и фонда «Защитники Отечества» с участниками и ветеранами СВО

20:49, 21 февраля 2025, ПАИ

Работу псковских областных властей, федеральных ведомств и фонда «Защитники Отечества» с участниками и ветеранами СВО отметил полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан во время рабочей встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Все льготы и выплаты в регионе предоставляются своевременно и в полном объёме. Должное внимание уделяется социальной адаптации и психологической поддержке участников и ветеранов СВО, инвалидов боевых действий и их семей», – подчеркнул полпред президента.

Михаил Ведерников проинформировал Александра Гуцана о скором запуске региональной программы «Герои земли Псковской» для участников СВО. Благодаря этой программе участники смогут получить дополнительные знания, развить свой управленческий потенциал и сформировать личную профессиональную карьерную траекторию. Старт программы будет приурочен ко Дню защитника Отечества. Регистрация участников программы продлится с 23 февраля по 31 марта.

Напомним, что 2025 год объявлен в России Годом защитника Отечества по решению президента России Владимира Путина в память о подвигах героев, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину и сокрушивших нацизм.

Отметим, что вчера, 20 февраля, Александр Гуцан приехал в Псковскую область с рабочим визитом. В частности, полпред президента посетил региональный Дом молодёжи в Пскове, производственную площадку «СКТ Групп», стал одним из первых посетителей обновлённой библиотеки имени Василёва, вручил псковским ветеранам медали к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и почтил подвиг псковских воинов-спецназовцев.