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«Просто гении!»: актриса из Китая Чжэн Ханьи оценила декорации к мультфильму про псковских барсиков

Декорации к мультфильму Школы креативных индустрий Пскова «Барсик и заповедник» оценила актриса из Китая Чжэн Ханьи на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

  • «Барсик и заповедник»
    Фото: Чжэн Ханьи на своей странице в соцсети «ВКонтакте»
  • «Барсик и заповедник»
    Фото: Чжэн Ханьи на своей странице в соцсети «ВКонтакте»
  • «Барсик и заповедник»
    Фото: Чжэн Ханьи на своей странице в соцсети «ВКонтакте»

«Просто гении! Идеально!» – написала актриса Чжэн Ханьи на своей странице.

Напомним, в новом мультфильме раскроют характеры главных героев-барсиков, а также появятся новые персонажи. Бобры, лягушки, лоси и все те, кто обитает в Полистовском заповеднике, станут новым дополнением в сюжете. Выпуск второй части мультфильма планируется в мае.

Актриса из Китая Чжэн Ханьи сыграла в детективном художественном фильме «Красный шёлк», съёмки которого частично велись в Псковской области. В воскресенье, 23 февраля, премьерный показ фильма состоялся в кинотеатре Пскова. На нём присутствовали губернатор Псковской области Михаил Ведерников, актёр театра и кино Гоша Куценко, а также продюсер фильма Вадим Быркин.

Ранее руководитель Школы креативных индустрий в Пскове Александр Боярков рассказал об идее создания мультфильмов, а также на кого они рассчитаны. Кроме того, был раскрыт секрет механизма фигурок барсиков.

Также стали известны прототипы имен псковских барсиков. Напомним, что в мультфильме про заповедник появится новый герой – козодой Константин.

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«Просто гении!»: актриса из Китая Чжэн Ханьи оценила декорации к мультфильму про псковских барсиков

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