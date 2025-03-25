Метр над уровнем Пскова: церковь Николы со Усохи выросла за счёт понижения грунта до исторической отметки
Церковь Николы со Усохи выросла на метр за счёт понижения грунта до исторической отметки, сообщил генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» Денис Василенко в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).
Кроме того, в процессе реставрационных работ каменщики воссоздали утраченные северный и южный приделы храма. «На момент начала проектирования и реставрации приделов не было, сейчас они есть, их уже воссоздали. На методическом совете накануне начала работ было решено, что храм будет воссоздаваться по проекту архитектора Юрия Спегальского. А уже в процессе работ были найдены остатки фундаментов приделов, остатки на фасадах стен, даже часть росписи периода, о котором писал Спегальский», – уточнил Денис Василенко, добавив, что в восстановленных приделах будут все необходимые инженерные коммуникации.
Реставрация и благоустройство территории вокруг церкви завершится в 2026 году.
Ранее председатель комитета по охране объектов культурного наследия в Псковской области Вадим Нэдик отмечал, что после завершения работ wерковь Николы со Усохи в Пскове может выполнять роль кафедрального храма на время реставрации Троицкого собора.
Первое упоминание о каменной Никольской церкви в Пскове относится к 1371 году, в 2019 году церковь внесена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО (в списке храмов псковской архитектурной школы). Реставрационные работы в храме продолжаются третий год.
В прошлом сезоне археологи нашли у стен храма множество уникальных находок, в том числе женское погребение с украшениями XI века, древний «саркофаг» и монетный клад XVI века. О других находках можно прочитать здесь, здесь и здесь.
Как готовятся кадры для реставрационных работ в Псковской области, рассказал Денис Василенко
Метр над уровнем Пскова: церковь Николы со Усохи выросла за счёт понижения грунта до исторической отметки