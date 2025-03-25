Метр над уровнем Пскова: церковь Николы со Усохи выросла за счёт понижения грунта ​до исторической отметки

16:42, 25 марта 2025, ПАИ

Церковь Николы со Усохи выросла на метр за счёт понижения грунта до исторической отметки, сообщил генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» Денис Василенко в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Кроме того, в процессе реставрационных работ каменщики воссоздали утраченные северный и южный приделы храма. «На момент начала проектирования и реставрации приделов не было, сейчас они есть, их уже воссоздали. На методическом совете накануне начала работ было решено, что храм будет воссоздаваться по проекту архитектора Юрия Спегальского. А уже в процессе работ были найдены остатки фундаментов приделов, остатки на фасадах стен, даже часть росписи периода, о котором писал Спегальский», – уточнил Денис Василенко, добавив, что в восстановленных приделах будут все необходимые инженерные коммуникации.

Реставрация и благоустройство территории вокруг церкви завершится в 2026 году.

Ранее председатель комитета по охране объектов культурного наследия в Псковской области Вадим Нэдик отмечал, что после завершения работ wерковь Николы со Усохи в Пскове может выполнять роль кафедрального храма на время реставрации Троицкого собора.

Первое упоминание о каменной Никольской церкви в Пскове относится к 1371 году, в 2019 году церковь внесена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО (в списке храмов псковской архитектурной школы). Реставрационные работы в храме продолжаются третий год.

В прошлом сезоне археологи нашли у стен храма множество уникальных находок, в том числе женское погребение с украшениями XI века, древний «саркофаг» и монетный клад XVI века. О других находках можно прочитать здесь, здесь и здесь.