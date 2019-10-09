Два года назад Михаил Ведерников был назначен руководителем Псковской области

13:50, 12 октября 2019, ПАИ

Ровно два года назад, 12 октября 2017 года президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Ведерниковым [занимавшим в то время пост заместителя полпреда президента в СЗФО - ПАИ], в ходе которой информировал о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Псковской области.

Через день, 13 октября в актовом зале областной администрации состоялось официальное представление Михаила Ведерникова в качестве врио губернатора Псковской области, где он обратился к представителям региональной элиты: депутатам, главам муниципалитетов, чиновникам и общественникам.

«Псковская область - регион для меня новый, рассчитываю на вашу поддержку, чтобы максимально быстро погрузиться в проблематику и начать работу», - заявил тогда собравшимся Михаил Ведерников и приступил к своим обязанностям.

Новый глава региона «погружением в проблематику» занялся незамедлительно. Первоочередной задачей он поставил привлечение дополнительных средств в региональный бюджет, для чего Михаилу Ведерникову приходилось много времени проводить в рабочих командировках в Москве.

Очень скоро эти командировки дали положительные результаты – уже в конце декабря в проект областного бюджета 2018 года пришли дополнительные средства в размере 2,7 млрд рублей.

Значительные поступления в региональный бюджет благодаря усилиям Михаила Ведерникова стали поступать и дальше. Так, например, в июле 2018 года в бюджет поступили почти 1,7 млрд рублей, которые в дальнейшем пошли, в том числе, на реконструкцию стадиона «Машиностроитель», ремонт фасадов, благоустройство территорий. После регион получил 220 млн рублей на замену кровель в Пскове, и ещё ряд беспрецедентных сумм.

Поставленная Михаилом Ведерниковым задача создания сильной экономики в Псковской области продолжила реализовываться на крупных российских экономических форумах в Сочи и Санкт-Петербурге. На них были подписаны множество соглашений, в том числе, и с группой компаний «Титан» по созданию завода по производству ПЭТФ-гранул и БОПЭТ-пленки на территории особой экономической зоны «Моглино».

Особое внимание Михаил Ведерников уделял и все остальным сферам жизни. Так, благодаря договоренностям главы региона с РЖД между Псковом и Санкт-Петербургом с 4 августа 2018 года начали курсировать первые «Ласточки». Сейчас «Ласточки» делают по шесть рейсов, а по субботам и воскресеньям ездят до Печор. А с 1 ноября 2019 года будет запущена четвертая – ночная пара «Ласточек», которая позволит комфортабельно добираться из Пскова в Петербург и обратно в ночное время. Кстати, в феврале 2019 года «Ласточки» в одном маршруте соединили Псков, Великий Новгород и Петрозаводск.

Благодаря усилиям Михаила Ведерникова в октябре 2018 года было восстановлено авиасообщение между Псковом и Москвой, а после, кстати, организованы полёты в Сочи. В планах открытие маршрутов до Калининградской области, Минеральных Вод, Риги (Латвия) и Таллина (Эстония).

«Транспортная доступность — одно из приоритетных направлений развития Псковской области, а авиасообщение — ключевой фактор для развития туризма и инвестиционной привлекательности области», - неоднократно заявлял Михаил Ведерников.

Демонстрировал Михаил Ведерников и высокий уровень внимания к общественным структурам и некоммерческому сектору. Глава региона неоднократно заявлял, что именно на активистов-общественников, тех у кого «горят глаза», он хочет опираться в своей работе. Наверное, поэтому в регионе был создан общественный проект «Команда2018» и управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области. Этим Михаил Ведерников обозначил, что псковская молодежь может и должна активно участвовать в жизни, развитии и процветания региона.

Активность и неравнодушие к проблемам понравилась псковичам в работе Михаила Ведерникова, и 9 сентября 2018 года они избрали его губернатором. Михаил Ведерников тогда набрал 70,68% - 130 тысяч 20 голосов избирателей. После он избавился от приставки «врио», вступил в должность губернатора Псковской области и продолжил усердно работать.

Затронуты были, как и ранее, все сферы жизни человека. Это и ремонт дорог в регионе, и вопросы, связанные со здравоохранением, и развитием спорта и многое другое.

Так, уже в текущем году в Псковской области реализуется нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», на который планируется направить порядка 2 млрд рублей.

Благодаря главе региона в Псковской области активно реализуется нацпроект «Здравоохранение». До 2024 года на его реализацию в регион поступит 3,2 млрд. Медицинские учреждения оснащаются новой техникой, включая мобильные фельдшерско-акушерские пункты.

В рамках нацпроекта «Демография» открываются новые детские сады и школы. Так, например, в 2018 году открылась новая школа в Великих Луках, а в 2019 году – новая школа на 500 мест в Дно. Во время открытия дновской школы Михаил Ведерников доложил главе правительства России Дмитрию Медведеву, что регион готов сдавать по две школы в год.

В сфере культуры произошли значительные изменения. При участии Михаила Ведерникова было принято решение о выделении в течение 5 лет 12 млрд из внебюджетных источников на реставрацию и сохранение памятников Псковской области. В список Всемирного наследия ЮНЕСКО были включены 10 псковских храмов, и этот список планируется расширять и дальше.

Особое внимание Михаил Ведерников уделяет развитию спорта и спортивной инфраструктуры на территории Псковской области: строительство новых объектов, оснащение псковичей «спортивными снарядами воркаута» для занятия массовым спортом, поддержка молодых спортсменов и многое другое

Сейчас перед губернатором Псковской области стоит ещё одна важная задача, решения которой способна кардинально изменить жизнь в регионе. Речь идёт об индивидуальной программе социально-экономического развития Псковской области, разработка которой идет по поручению председателя правительства России Дмитрия Медведева и под поддержкой куратора региона, министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.

Реализация этой программы даст к 2024 году положительные результаты, которые будут выражаться в росте среднедушевых денежных доходов населения, снижении уровня безработицы, росте инвестиций в основной капитал на душу населения, росте уровня газификации.

10 октября программа развития Псковской области была рассмотрена на совещании у Дмитрия Медведева. Окончательная защита программы состоится в Правительстве РФ в конце октября.