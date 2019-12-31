Михаил Ведерников пожелал жителям Псковской области добиться реализации намеченных планов в Новом 2020 году

10:39, 31 декабря 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с наступающим Новым годом, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области.

«Заканчивается 2019-й год – яркий, запоминающийся, сложный и богатый на события, – отметил он. – Совместными усилиями мы сделали многое, что сегодня вызывает хорошие и приятные воспоминания».

Губернатор напомнил, что в уходящем году скоростные поезда «Ласточка» соединили Псков с Петрозаводском и Печорами, и уже четыре пары ежедневно ходят в Санкт-Петербург, а весной запустили авиасообщение в Сочи. «Провели Дни Псковской области в Москве, показав наших лучших производителей всей стране. Летом встретили гостей Международных Ганзейских дней Нового времени, запустили региональную программу «Подарок новорожденному», по которой поддержали уже 4,5 тыс. семей, построили новую школу в Дно, приняли Всероссийский театральный марафон. Завершили десятки объектов в сфере транспортной инфраструктуры, социальной сферы, здравоохранения», – добавил он.

Также Михаил Ведерников напомнил, что в 2019-м году были утверждены официальные символы Псковской области: флаг, герб и гимн.

«Активными, неравнодушными жителями созданы 52 общественных самоуправления, которые внесли свой вклад в развитие городских и общественных территорий, – сказал глава региона. – Общественники запустили новые проекты по сохранению памяти Великой Отечественной войны, детского дополнительного образования, активно помогали в улучшении жизни сирот и людей с ограниченными возможностями».

Губернатор подчеркнул, что в этому году каждый житель Псковской области доказал своим неравнодушием готовность принимать на себя ответственность и, вне зависимости от возраста, убеждений, профессии, стремление сделать родной регион лучше. «Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что наше будущее зависит только от нас самих. И каждый может и должен внести свой вклад в общую работу», – отметил он.

«Поэтому мои искренние слова благодарности работникам бюджетной сферы за ваш тяжелейший и часто неблагодарный труд, государственным и муниципальным служащим, тем, кто умеет слышать людей и воспринимает их боль как свою, предпринимателям и промышленникам, развивающим наш регион и понимающим свою социальную ответственность, военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, рабочим, журналистам, волонтерам, общественникам, всем неравнодушным людям, кто своим трудом, душой и верой каждый день делает нашу жизнь комфортнее, безопаснее и благополучнее», – сообщил Михаил Ведерников.

«Хочу от всей души пожелать вам встретить 2020-й год в кругу самых близких людей, добиться реализации намеченных планов и осуществления желаний. Крепкого вам здоровья, благополучия, сил и большого человеческого счастья. Поздравляю с Новым годом! И пусть всё сбудется!» – добавил губернатор Псковской области.