Михаил Ведерников ответил на вопросы псковичей о коронавирусе (ВИДЕО)

10:58, 02 мая 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников продолжает отвечать на вопросы псковичей о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 в формате видеоответов в своём Instagram-аккаунте.

Глава региона поблагодарил медиков, полицейских, учителей и ряд других работников за труд на фоне COVID-19, а также рассказал, каким образом малоимущие жители региона получат социальную помощь.

Также Михаил Ведерников прокомментировал ситуацию с привозом строителей из Москвы на возведение инфекционного отделения в Новосокольниках и отметил пользу режима самоизоляции.

Кроме этого, губернатор рассказал, когда псковичи смогут сдать платные тесты на коронавирус и почему посетителей магазинов без масок штрафуют, а продавцов – нет.

Также вопросы касались посадки картофеля в условиях коронавирусной инфекции, завершения ремонтных работ на улице Яна Фабрициуса и Рижского проспекте и возвращения Пскова к «нормальной жизни».