Михаил Ведерников обратился к жителям Псковской области

17:24, 05 сентября 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников записал очередное видеообращение к жителям региона, опубликованное в Instagram.

Глава региона уделил внимание распространению коронавирусной инфекции. В частности, он отметил, что эпидемическая ситуация в Псковской области остаётся стабильной, за неделю не выявлено новых очагов коронавируса, а ситуация по коронавирусу в санатории «Гороховое озеро», в Савво-Крыпецком и Псково-Печерском монастырях стабилизируется. Монастырь в Печорах снова откроется после недельной санобработки.

Также губернатор поблагодарил псковичей за соблюдение требований Роспотребнадзора по организации учебного процесса.

Кроме того, Михаил Ведерников рассказал, что штат Псковской областной инфекционной больницы уже почти укомплектован. Также он отметил, что Псковская область заключила соглашение о взаимодействии с ведущими научными медицинскими центрами Министерства обороны и дополнительно договорилась с Минобороны РФ о строительстве учебно-лабораторного корпуса для медицинского факультета ПсковГУ.

Помимо этого, губернатор рассказал о новых назначениях в системе здравоохранения.

Кроме того, Михаил Ведерников затронул дорожную тему. В частности, он сообщил, что поручил в течение недели проанализировать все потенциально опасные участки автомобильных дорог. В ближайшее время от регионального комитета и ГИБДД должны поступить конкретные предложения по обеспечению мер безопасности.

В заключение Михаил Ведерников рассказал о железнодорожном сообщении. Губернатор сообщил, что железнодорожный маршрут «Псков – Скангали» может быть отменён, а движение поезда по маршруту «Псков – Великие Луки» продлили на два месяца.