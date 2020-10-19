«Уникальная выставка в уникальном месте»: экскурсия-интервью с куратором экспозиции «Собор церковного искусства» Аркадием Филиновым

11:31, 19 октября 2020, ПАИ

Во Дворе Постникова 14 октября открылась выставка «Собор церковного искусства». На открытии присутствовала министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, митрополит Псковский и Порховский Тихон, губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Псковичи и гости города также имеют уникальную возможность познакомиться с сокровищами соборного церковного искусства как очно, так и заочно: автор проекта ПАИ-live «На ходу» Александр Машкарин пообщался с куратором выставки, художником Аркадием Филиновым об уникальных экспонатах, о выборе места и структуре экспозиции подготовленной выставки.

Аутентичная атмосфера

– Расскажите о том, какова концепция выставки? Здесь же не только иконопись, но и другие вещи, связанные с Русской православной церковью, представлены. Как родилась концепция?

– Да, вы верно заметили, что это не выставка сугубо иконописи, но это выставка художников в широком смысле слова. Это архитекторы, конечно, те люди, без которых сооружение, видимое здание церкви не может существовать и все те художества, ремесла, которые живут внутри архитектуры. Конечно, это, в первую очередь, сама архитектура. Во вторую очередь, это монументальная живопись, которая неотъемлема от архитектуры храма и существует на стенах храма. Иконопись, естественно: она часть архитектуры в иконостасе и в то же время представляет станковое живописное искусство внутри храмового пространства.

– Каждый храм сам по себе – это такой живой музей. Но здесь же гражданские помещения?

– Да, это гражданские помещения, но надо понимать, что псковские каменщики не разделялись на церковных и гражданских. Это люди, которые своими руками строили башни, стены, гражданские постройки – жилые и нежилые, храмы.

– Фирменный момент псковских каменщиков – белая неровная стена, которую можно наблюдать в любом православном храме Пскова, выстроенном по псковской архитектурной школе.

– Да, стена выполнена обмазкой, то есть она не оштукатурена и повторяет криволинейность кладки каменщиков. Почему в гражданской постройке такая выставка? Эта архитектура сродни храмовой, пластической лепкой стены, сводчатыми потолками, проходами между помещениями она во многом напоминает храмовое пространство. Более аутентичную среду для подобной выставки сложно подобрать. Это, в общем-то, идеальное место. И потом, кроме живописцев и архитекторов, представлены знаменитые мастера: Псков всегда славился кузнецами-мастерами, которые работают с металлом. У нас представлено несколько интереснейших авторов-кузнецов: это Евгений Вагин, конечно, это Павел Шаповалов и другие участники. Мы всех не будем называть, но вы, придя на выставку, сами увидите интересные, очень необычные вещи, есть работы, кованные еще в советские времена.

– Сколько всего авторов?

– Всего 54 автора.

– Насколько помню из разговора с отцом Серафимом, они все так или иначе связаны с нашим городом, с его историей, но не все живут в Пскове.

– Не все живут в Пскове. Надо понимать, что даже в XVII веке человек мог вырасти здесь, но по каким-то обстоятельствам уехать в другие княжества или города и там трудиться. В наше время мобильность, перемещения и коммуникации между городами и даже разными странами очень интенсивные. Из 54 человек 40 с небольшим человек – это люди, которые проживают в Пскове. Они могли родиться в других местах, но приехали, проживают и трудятся здесь, в Пскове и Псковской области. Также представлены мастера из Великих Лук, из районных центров Псковской области или мастера, которые здесь выучились, выросли и по каким-то обстоятельствам уехали в другие города, но частичку Пскова, частичку псковского характера в живописи, в искусстве они привносят в другие регионы.

– В общем, наши, псковские так или иначе.

– Да.

Зал первый: связь времен

– Вот мы находимся в первом зале – что здесь размещено?

– Первый зал – сени, здесь представлено монументальное искусство. Но полноценный первый зал экспозиции – это зал, где представлены мастера, которые начинали трудиться на ниве церковного искусства еще в советское время. Это, конечно, Алипий Воронов, легендарный человек, наместник Псково-Печерского монастыря. Здесь представлены его работы. Это большая святыня для Псковской земли, список с Черской иконы Богоматери в окладе другого выдающегося мастера по работе с металлом, с ювелирными вещами – Анатолия Елизарова. То есть это совмещение двух художников: один – живописец, а второй – мастер-ювелир. Конечно, выставка не могла не представить выдающегося современного церковного художника – это отец Зенон, архимандрит, и здесь его уникальная вещь – фрагмент иконостаса Покровского храма из Псково-Печерского монастыря, центральная часть иконостаса, специально демонтированы для выставки царские врата, которые находятся непосредственно под центральной частью иконостаса. Царские врата выполнены в сложнейшей с технологической точки зрения технике золотой наводки на меди, и, конечно, это одна из изюминок нашей экспозиции. Эта вещь выполнена в 1990 году – и это уникальный пример того, как уже в новую эпоху сделана вещь, подобная тем, которые мы можем вспомнить по суздальскому Рождество-Богородицкому собору XII века (золотые врата) или храму в Александрове XV века, времен Ивана Грозного. И вот продолжение этой истории, этой традиции, этой техники, воплощенное уже в наши дни. Конечно, это уникальный экспонат.

– Кстати говоря, в залах поддерживается специальная температура и влажность?

– Да, это специальные мобильные устройства, которые автоматически балансируют колебания температурно-влажностного режима. Помимо мэтров, которые работали еще начиная с советской эпохи, с позднесоветской эпохи, здесь представлены мастера, которые работают в наше время. Вот Анна Кудрявцева, ее замечательный образ, список с иконы «Благовещение Устюжское», и ряд других образов. Они экспонируются рядом с великим мастером архимандритом Зеноном, с Алипием Вороновым, и ее работы достойно держатся рядом с такими выдающимися мастерами нашего времени. Георгий Гашев также представлен в этом зале. И конечно, псковская архитектура немыслима без продолжателя псковского зодчества в лице Андрея Лебедева. Андрей Михайлович Лебедев представил проект реставрации церкви Воскресения со Стадища, выполненный совместно с Ольгой Лебедевой. Это шесть замечательных планшетов, которые дают представление о сложном процессе реставрации архитектурного памятника XVI века. Пойдемте в следующий зал.

Зал второй: наследники традиции

– Как и говорил Аркадий, на самом деле на выставке не только иконопись.

– Мы со старшим научным сотрудником музея Марией Дубровской занимались компоновкой всей экспозиции и монтажными работами в том числе. В принципе, каждый зал уникальный. Мы выделили первый зал, но этот зал представляет современных мастеров, которые продолжают живописную традицию псковских иконописцев и монументалистов. В этом зале представлены мастера Николай Блохин, Яблочкин Алексей, Яблочкин Дмитрий. Несколько моих копийных работ, выполненных в знаменитом памятнике – в церкви Успения в Милетове. Моей мечтой давно было посмотреть эту живопись, так как тот храм недействующий. Но на выставке будет уникальная возможность увидеть, как вот эти мягкие, бархатистые, пастельные тона фресковой живописи в Мелетово, в древнем памятнике сочетались с живописью иконы, яркой, насыщенной, очень мощной. В этой нише будет представлена копия «Сретения Господня», и рядом современные иконы, написанные в живописной пластической традиции иконописцев XV-XVI веков Николаем Блохиным. Вот это икона Святой Троицы, написанная Алексеем Яблочкиным. Эта икона находится в частном собрании Псковской области.

– То есть здесь есть экспонаты, которые частные владельцы предоставили для экспозиции, правильно?

– Да. Уникальность выставки еще в том, что работы для выставки свезены из разных уголков Московской, Ленинградской, Псковской областей, из частных коллекций, из храмов. Конечно, в основном это частные коллекционеры, для кого были написаны иконы, и храмы. Был непростой организационный момент – договориться на немаленький срок – на два месяца – и привезти, упаковать все, чтобы работа, не дай бог, не пострадала, и собрать здесь этот уникальный материал. Поэтому эта выставка, действительно, без преувеличения эпохальная.

– Я так понимаю, с нашим митрополитом это было сделать несколько проще. Митрополит Тихон фактически был идейным инициатором этой выставки, и он помогал в том, чтобы с самых разных уголков России на выставку попали уникальные вещи.

– Да, конечно, владыка помогал организационно, помогал договориться, например, с тем же Псково-Печерским монастырем, чтоб работы отца Зенона привезли сюда: это сложнейшая задача, ведь в тот храм редко попадают простые люди, паломники или туристы, но тут у них будет возможность увидеть такие вещи. И конечно, это во многом благодаря владыке Тихону, его организаторским возможностям и помощи.

– Аркадий, а вот это что такое? Выглядит как вещи с историей.

– Архаичные предметы, да?

– Да.

– Это современные вещи, но они в то же время уже со своей историей. На этом стенде, который будет вставлен в нишу в стене палат, выложена раскладка работ Анатолия Николаевича Елизарова. Это гипсы: здесь представлена технологическая кухня, то, что остается за кадром, то, чего зритель не видит. И мы хотели бы на нашей выставке приоткрыть эту завесу перед зрителем и показать работу. Вот, например, фигура преподобного на металле – это форма для предстоящей чеканки. Здесь фигура святого князя Всеволода-Гавриила, который в своих руках держит Троицкий собор (при нем было построено сердце Пскова – Троицкий собор). Фрагмент, отлитый в металле, – это фрагмент паникадила, выполненный для Государственного исторического музея в Москве: уникальная вещь, которая не стала частью паникадила, но сохранилась у супруги Анатолия Николаевича, и она будет здесь экспонирована. И другие фрагменты: вот это фрагмент формы для наперсного креста, фрагмент – подвесной элемент с изображением Троицы. Есть еще второй стенд с его работами, которые не менее уникальные: это фрагменты из жития Дмитрия Прилуцкого, раку которого мастер сделал еще в 90-е годы для Спасо-Прилуцкого монастыря в Вологде. Также здесь представлена медаль с изображением святой Ольги и Всеволода-Гавриила, между которыми изображен Троицкий собор и исходящие от голубя лучи. Эти экспонаты связаны с современным церковным искусством и с историей нашего города.

– Когда мы видим эти предметы и вещи в храмах, многие, наверно, не задумываются о том, как непросто они рождаются.

Залы третий и четвертый: разнонаправленное искусство

– Мы перешли в следующий небольшой зал.

– Да, в этом зале представлены современные мастера среднего возраста и младшего поколения, которые сейчас работают в городе. Их работы представляют разные направления в современном церковном искусстве, они ориентируются на разные памятники: кто-то работает в византийском стиле, кто-то пристально изучает древнерусских мастеров, начиная от Рублева и заканчивая XVII веком. И конечно, в современную эпоху постмодерна нет большого единого стиля, и неизвестно, возможно ли в наше время, чтобы существовал единый стиль, какой существовал до XVII века, даже до XIX века. Поэтому здесь представлено все многообразие современных течений, начиная от этого зала и заканчивая последними двумя залами – это как раз то, какие направления и техники есть в современном церковном искусстве.

– Мы еще не встречали в экспозиции предметов мебели. Что это?

– Мне позвонил человек, представился дьяконом Сергием, он, оказывается, прекрасный резчик. Мы уже в процессе монтажа узнали, что есть такой прекрасный мастер в Пскове, который вырезал вот этот митрополичий трон, аналой с изображением орла – подставку для книги. Уникальность этих вещей в том, что, помимо их красоты и эстетической стороны, это полностью ручная работа, за исключением элементов, выполненных на токарном станке. В наше время, когда хочется быстро и подешевле, особую ценность, особую уникальность представляют вещи, выполненные вручную. И вот эти экспонаты как раз демонстрируют то, что сейчас, в наше время есть мастера, которые умеют при помощи резцов делать уникальные вещи. Есть еще другие его работы, но это секрет, сюрприз для наших гостей. Еще хотел бы обратить внимание на несколько икон иконописца из Печор: это Людмила Шишкович. Здесь представлено несколько ее работ, но я бы назвал две крупные.

– «Успение Пресвятой Богородицы» и «Преображение Господне».

– Да. Икона «Успение» – это копия с иконы, выполненной в XIX веке. Было такое явление – причудские письма: это явление старообрядческой иконописи, которая сохранялась по берегам Чудского озера. Людмила сделала копию, а потом на основе изучения этой стилистики выполнила несколько икон, язык которых перекликается с явлением «причудские письма». Подобное же явление было на Урале: невьянская икона, красноуфимская икона, иконы романовских писем Поволжья, то есть это один из осколков такого художественного течения, как старообрядческая икона в XIX веке. Это тоже уникальные вещи, конечно.

Зал пятый: авторская иконопись

– Мы постарались организовать экспозицию выставки так, чтобы у зрителя не пропадал интерес. В последнем зале мы представили очень интересных и сильных современных художников, в том числе гостей из Москвы, работы которых являются неотъемлемой частью современного искусства церкви и во многом носят авторский характер. Это мастера, которые уже пережили пору подражательности старым образцам или школам и выработали свой узнаваемый язык: глядя на эти работы, зритель узнает почерк мастера обязательно. Здесь и работы художников, происхождение которых связано с Псковом, но которые проживают в Петербурге: здесь графические листы Евангелия от Матфея, здесь их иконы, обрамленные в багет со сложной шрифтовой композицией …

– То есть это буквы?

– Да, это буквы. Это тексты, которые создают раму для изображения: такой авторский ход, композиционный и декоративный. На центральной стене на фоне окон у нас представлены проекты монументальных росписей псковича Валерия Федорова, учившегося в Псковской художественной школе. Это автор многих реализованных проектов росписи иконостасов и других элементов убранства, храмового интерьера. Также представлены работы его учителя и гостя нашей выставки Александра Солдатова: проект росписи и архитектурный эскизный проект, выполненный в акварели. И завершают экспозицию на последней стене работы интересного очень современного иконописца Максима Шешукова – работы в очень своеобразной авторской манере: эти работы пользуются немалым интересом со стороны посетителей выставок и людей, которые интересуются современным церковным искусством. На этом планшете сейчас выведена раскладка работ Аллы Павлусенко, ее миниатюр и работ нашего архитектора, реставратора и резчика по дереву Сергея Михайлова: его работы очень интересны техникой маховой резьбы, исполненной на дереве. Мы не будем обо всех вещах говорить. Всегда должна остаться какая-то часть экспонатов, о которых мы не будем говорить до того, как вы придете на выставку и посмотрите все своими глазами.

– Есть ли на выставке экскурсоводы, которые расскажут посетителям обо всех уникальных экспонатах?

– Да, предусмотрено экскурсионное сопровождение. Экскурсии будет водить иконописец, художник, которая сама, как говорится, варится в этом котле, знает все тонкости иконописания и может квалифицированно объяснить, не просто дать искусствоведческую аннотацию, но и раскрыть более глубокие технологические моменты создания иконы. И конечно, мы ждем экскурсий, ждем гостей.