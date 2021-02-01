На что потратят президентские деньги псковские НКО

13:55, 01 февраля 2021, ПАИ

В январе стали известны итоги розыгрыша грантовых заявок среди НКО. Псковские проекты - победители первого конкурса Фонда президентских грантов 2021 года весьма разнообразны. Среди них спортивные, образовательные, музыкальные, экологические и иные инициативы, представленные на конкурс региональными некоммерческими организациями. Суммы поддержки тоже разные: от 400 с небольшим тысяч до более трех миллионов рублей. Общий объем финансирования почти 14 миллионов рублей. Всего было подано 65 заявок, из них достойными президентских грантов были признаны 11 некоммерческих организаций. Знакомимся со всеми победителями грантовой гонки.

Самую значительную сумму в 3 176 777 рублей получила Федерация шахмат Псковской области на проект «Точки роста - детям из сельской местности». На эти деньги в районах области будут организованы филиалы шахматной федерации, в которых учащиеся школ смогут заниматься интеллектуальным спортом и не только. По словам вице-президента региональной федерации Виктора Арефьева, площадки для шахматных состязаний также станут местом, где можно будет проводить семинары, собрания, коллективные просмотры и выставки. Подробнее о проекте рассказывает выпуск ПАИ-live.

Проект «Навигатор в мире профессий», реализуемый Псковским областным отделением Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд», направлен на помощь воспитанникам школ-интернатов в определении будущей профессии. Только в школах-интернатах планируется задействовать около 1200 детей, часть из которых будет участвовать в мероприятиях, а остальные смогут применять методические материалы и пользоваться инструментами и дополнительным оборудованием, которые закупят в школы-интернаты. На это фонд получил 2 379 691 рубль О том, что еще планируется реализовать в рамках проекта, рассказала его автор Екатерина Транева.

Следующим по объему финансирования в размере 2 041 120 рублей идет проект Епархиального Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря по созданию ремесленно-фольклорного клуба «Сохраняя традиции - сохраним себя». Планируется, что в Печорах организуют что-то вроде детского лагеря дневного пребывания, где будут проходить мастер-классы и лекции народных мастеров, историков и богословов. Детали православной инициативы можно узнать из интервью с координатором проекта архимандритом Марком.

1 953 871 рубль выделят центру социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» на организацию «Продюсерского центра социально ориентированных НКО».

Организации смогут развиваться по трём ступеням: управленческая (разработка стратегии и ключевых программ на пять лет, повышение квалификации по менеджменту), функциональная (разработка знака качества соответствия социальных проектов целям региональных проектов, экспертная поддержка), информационная (запись видеовизитки, базовая подготовка сообщества в социальной сети «ВКонтакте», разработка портфолио и презентации о деятельности СО НКО, полугодовая информационная поддержка в СМИ).

«Мы будем привлекать специалистов и давать знания, проводить мероприятия, – отметил координатор проекта Михаил Васильев. – Благодаря обучению все НКО смогут качественно подавать информацию, что сделает их работу максимально эффективной».

Музыкальные гусельные традиции в Псковской области планирует возродить «Музыкальное наследие Псковщины» благодаря проведению фестиваля для детей «Гусли. Псковщина. Россия», получившего поддержку в размере 1 310 552 рублей. «Надеемся, что приедут ребята из разных регионов», – рассказала автор инициативы Елена Николаева, добавив, что реализация проекта будет осуществляться с февраля по конец мая 2021 года.

Фестиваль делится на два этапа – онлайн и оффлайн. Ожидается проведение музыкального онлайн-конкурса для коллективов и солистов, использующих в своём репертуаре гусли. Лучшие исполнители бесплатно примут участие во втором этапе фестиваля. Проведение оффлайн-мероприятий фестиваля предусматривает для участников образовательную программу с участием ведущих гусляров из Пскова, Санкт-Петербурга и Москвы. В заключение пройдет большой гала-концерт фестиваля в зале областной филармонии.

«Фестивалем мы хотим обратить внимание людей на этот инструмент, его надо любить, ценить, уважать», – отметила Елена Николаева, добавив, что опрос показал, что молодое поколение не знает о гуслях и не представляет, что это такое. Более подробно о фестивале можно узнать здесь.

Единственный победитель конкурса из Великих Лук «Футбольный клуб «Луки-Энергия» получит 636 286 рублей на реализацию проекта «Футбол - объединяет всех!». Реализация идеи планируется с 1 марта и до 31 октября. Инициатива предполагает проведение тренировок, а также организацию соревнований по футболу среди команд трудовых коллективов для работников от 18 лет и старше.

«Все мы прекрасно знаем, что когда мы начинаем работать, то двигательная активность у нас снижается, поэтому нужно регулярно заниматься спортом», – подчеркнула автор и координатор проекта Мария Поповская.

Она отметила, что по итогам соревнования планируется провести небольшое психологическое исследование, чтобы выяснить, насколько занятие футболом актуально и как оно влияет на участников – представителей трудовых коллективов. Больше, об объединяющем футболе можно узнать здесь.

Впервые государственную поддержку получит «Праздник пирога». На проведение юбилейного праздника псковского пирога Псковского областного союза туриндустрии Фонд президентских грантов предоставил грант в размере 499 822 рубля.

«Господдержка нами получена впервые, и это очень почётно, потому что мы понимаем, что тот проект, который признали эксперты, позволяет нам провести праздник более масштабно. Будем надеяться, что этот опыт станет для нашей организации очень полезным и мы будем использовать эту форму для того, чтобы продвигать этот проект в других сферах, связанных с туризмом», – отметила автор инициативы Светлана Баранова.

Она считает, что праздник псковского пирога хорошо известен псковичам. «Четыре предыдущих таких праздника проходили в апреле, это настоящая народная инициатива. Поэтому я уверена, что о нашем празднике знают горожане, знают и за пределами Псковской области – в 2019 году участниками этой площадки стали туристы из Орла, Москвы, которые видели, как щедры псковичи и как они готовы делиться своими испеченными пирогами с гостями города и друг с другом», – рассказала гостья эфира.

Как господдержка поможет сделать праздник масштабные и другие подробности в интервью ПАИ-live.

Развить у студентов предпринимательские навыки предложила «Опора России» с помощью бизнес-игры для старшеклассников на онлайн-платформе «Юный управленец», на что фонд президентских грантов направит 499 170 рублей.

«Суть проекта – мы создаем онлайн-платформу, на которой будут школьники, проект рассчитан на старшеклассников. Школьники будут играть в деловую игру – своеобразная бизнес-симуляция, которая воспроизводит некоторые бизнес-процессы, которые происходят в большинстве компаний. В целом весь проект направлен на развитие предпринимательских компетенции у школьников. Предпринимательство – условная профессия, которой нет в реестре профессий, но предпринимательские компетенции важны вообще в любом виде. Не важно, будет ли школьник в будущем предпринимателем или наёмным сотрудником, руководителем. Предпринимательского образования как такового сейчас не существует, наш проект в том числе направлен на развитие предпринимательских компетенций через игры», – рассказал автор и координатор проекта Александр Захаров.

При этом он подчеркнул, что речь идёт не о конкретных знаниях, которые подросток сможет применить, а именно о навыках и подходах, которые он может, нестандартно и своеобразно мысля, применять в этой игре. Игра, как подчеркнул Захаров, апробирована уже не раз, она существует в оффлайн-формате, около трёх тысяч ребят уже сыграли. «Мы провели очень много таких игр и сейчас переводим их на онлайн-платформу. В какой-то степени сподвигла ситуация уходящего года — ввиду ограничений хочется, чтобы не останавливалось это движение, чтобы дети могли играть даже на удаленке», – сказал Александр Захаров. С тонкостями проекта можно познакомиться по ссылке.

Федерация мотоциклетного спорта Псковской области получила грант в размере 411000 рублей. Руководитель федерации и автор идеи Алексей Караваев рассказал Псковскому агентству информации, что на средства Фонда президентских грантов федерация будет реализовывать проект по развитию детского мотокросса. Планируется закупить детские мотоциклы класса 65 куб. см китайского производства, форму для детей от 8 до 12 лет. Проект запустят при поддержке администрации Псковской области. Также готовится проект детской трассы, её начнут делать уже в этом году.

Заниматься мотоспортом смогут дети в возрасте от 5 до 15 лет, в 4 классах. «Надо мальчишек вытаскивать со дворов, чтобы они занимались делом, изучали технику, её устройство. Это наша главная задача – работать с молодёжью и направлять на истинный путь», - подчеркнул Алексей Караваев. Подробнее об этом смотрите в выпуске ПАИ-live.

Проект «Экомышление» общественной организации «Управа в ЖКХ» получит на реализацию 494 796 рублей. По словам руководителя проекта Сергея Елизарова, «Экомышление» был организован в начале 2020 года в двух направлениях – экоуроки, которые планируется проводить в рамках президентского гранта в двух школах Пскова и в Тямшанской гимназии Псковского района. Вторым направлением является осознанное потребление вещей, что позволит свести ущерб природе к минимуму.

«Если говорить о президентском гранте, то мы будем концентрироваться на экоуроках в школах, мы будем рассказывать школьникам, что такое мусор, из каких отходов он состоит, какие формы отходов существуют», – отметил Елизаров.

В игровой форме детей будут учить правильно заниматься сортировкой отходов. «Мы хотим подготовить сегодняшних школьников правильно подходить к процессу», – подчеркнул спикер.

В рамках проекта планируется также собрать пул из 30-50 активных школьников и работать с ними по этому направлению. «Эти ребята уже проводили экоуроки для младших классов», – заметил Елизаров, добавив, что в планах – вовлечь в проект все школы региона.

Первый экоурок «Разделяй с нами» Сергей Елизаров провёл в Тямшанской школе в прошлом году. Завод «Титан-Полимер» школе подарил трехсекционную урну для стекла, пластика и прочих отходов. Об этом он рассказал в интервью ПАИ- live.

Можно добавить что это лишь первый конкурс фонда президентских грантов в этом году и планируется проведение еще двух подобных конкурсов до конца 2021 года.



