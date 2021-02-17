Тюльпаны, снегоступы и детектив. Читайте новый выпуск «Хорошего дайджеста»

01:24, 17 февраля 2021, ПАИ

Добрый вечер, полуночники! «Хороший дайджест» снова рисует картинку минувшео дня, отобрав для вас самые интересные новости из новостной ленты Псковского агентства информации за вчерашний день. Да, уже вчерашний. Наступила полночь, и она вырвала листок с 16 февраля из календаря.

Чем же интересным этот день мог похвастаться?

Помните частушку?

«Птицеферма есть у нас,

И другая строится!

А колхозник яйца видит,

Когда в бане моется...»

Отрадно сообщить, что она НЕ про Псковскую область.

Псковстат подсчитал, что в регионе стали производить больше яиц и молока. На носу что? Масленица. Яйца и молоко региону очень пригодятся на блины... Кстати, Псковская область получит из федерального бюджета денежный транш на развитие села. Вполне возможно, что яиц и молока станет ещё больше.

За плотной завесой новостей о коронавирусе стали редко проскакивать сообщения о других эпидемиях. Думаете, их нет? Как бы не так! Вы знаете, что Россиия занимает первое место в Европе по распространённости ВИЧ? Это плохо. Но Псковская область вошла в число регионов с наименьшим распространением. И это уже хорошо. Там ещё одна новость проскользнула, что Правительство РФ выделит целевые деньги на больницы и поликлиники. Значит, станем чуть-чуть здоровее. Будем вести здоровый образ жизни, потому что на другой, как обычно, не хватает денег, времени и здоровья.

А если человек здоров, он увеличивает свои потребности. В нём например, просыпается тяга к прекрасному. И ПАИ сейчас её удовлетворит в полной мере! Ну во-первых, открывается новый туристический маршрут. Если вы отсидели всё, что можно отсидеть во время пандемии, прогуляйтесь по изборским холмам на снегоступах. Или сходите на детективную историю «Свидетельские показания», которую покажет Псковский драматический театр. Любите ли вы театр? Любите ли вы театр так, как любим его мы?

Говоря, о прекрасном, обязательно нужно вспомнить конкурс «60 кадров в секунду». Подвели его итоги, и теперь вы можете увидеть ролик-победитель. И нужно вспомнить, что есть псковский парень, который по своей профессии машинист поезда, а поёт так, что выигрывает конкурсы. И теперь в его жизни предстоит, возможно, один из самых трудных вокальных конкурсов – телевизионный. Читайте о том, как наш земляк принял приглашение на участие в конкурсе «Новая звезда», который проводит телеканал «Звезда».

«Дитям – мороженое, бабе – цветы!» Простая кинематографическая формула от Лёлика подойдёт для любого торжества. В народе стали бродить опасения: мол, на весенние праздники в Пскове ожидается дефицит цветов. Дескать, границы в связи с пандемией закрыты, дарить на 8 Марта будет нечего. Ничего подобного! Мы сегодня рассказали, как в Пыталовском районе выращивают нежные тюльпаны, как раз к Женскому дню. И их будет очень много.

Заглядывайте почаще на сайт ПАИ. Мы всегда держим руку на пульсе. А уж если что-то пропустите, вечером в «Хорошем дайджесте» мы расскажем самое интересное. До скорого!







