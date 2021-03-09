Подготовка к женскому празднику, чудесное спасение пса и юбилей большого актёра в «Хорошем дайджесте»

01:10, 09 марта 2021, ПАИ

Доброй ночи, полуночники! С вами снова «Хороший дайджест».

Гендерные праздники позади, и вчера было много новостей на тему женского праздника.

Например, Роспотребнадзор дал псковичам рекомендации по выбору цветов. Эластичность лепестков, состояние «рубашки» - вас будет сложно обмануть после прочтения этих советов. Что ещё покупают на 8-е марта чаще всего? Правильно, парфюмерию! ПАИ рассказало, как не нарваться на подделку. Прочитайте рекомендации при покупке, они рано или поздно вам пригодятся потому, что мы все - потребители.

Кстати, псковичи знают, что дарить на Международный женский день. Равно, как и волонтёры «Команды 2018», устроившие поздравительную акцию аж в 14 районах Псковской области. Было красиво и галантно!



Весь рабочий стаж теперь можно включить в электронную трудовую книжку. Прогресс - это всегда замечательно. Только не получилось бы так: бах! - и данные уплыли в интернет. Или ещё занимательнее: бах! - и хакеры уничтожили данные электронных книжек. Что будет тогда? Пока никто не говорит и не загадывает. А надо бы!



Губернатор Псковской области Михаил Ведерников планирует связать Псков и Москву ежедневными авиарейсами, и может тогда почаще буду наведываться к нам в гости разные знаменитости. В Пскове побывала актриса Ирина Пегова и пожаловалась, что времени не хватило.

В России началась Масленичная неделя. и тут же кот митрополита Тихона Владыка пригласил всех на Масленицу в Печоры. Вы знали, что у этого кота есть свой Instagram? А уж если говорить о братьях наших меньших, то ПАИ рассказало вчера удивительную историю неравнодушных псковичей. Сообща, вы спасли щенка, которого хозяин запер в автомобиле в холоде и голоде на трое суток.Почитайте эту историю. После таких, начинаешь бесконечно верить в человечество.

Оригинально своих женщин поздравили башкиры. Они устроили целый лошадиный флешмоб. Интересно, как именно? Жми сюда и смотри - там есть видео. А ещё вчеращний день ознаменовался не только Международным женским праздником. Вчера был день рождения актёра Андрея Миронова. Если бы он не ушёл так рано, ему вчера исполниось бы 80 лет. Мне кажтся, пора сесть и пересмотреть его фильмографию.



​На этом всё. Встретимся через сутки.





