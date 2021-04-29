О пчёлах, письменности и лени-матушке — в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

01:27, 29 апреля 2021, ПАИ

Доброй ночи, всем неспящим! Новый выпуск «Хорошего дайджеста». Бросим взгляд на минувший день: что хорошего в нём было?

И начнём по традиции с народного календаря. В народе в этот день полагалось осматривать пасеки и омшаники, проверять, здоровы ли пчелы, хорошо ли они пережили зиму. А кроме того, считалось, что пчёлы распознавали хорошего человека и не жалили его. Именно поэтому невесты в этот день тащили к ульям своих претендентов. Если пчелы кусали кавалера, следовало гнать жениха за ворота.



«Чистые игры» прошли в Пскове. Если вы о них ничего не слышали, то попытайтесь скрестить субботник с «Весёлыми стартами». В итоге получилось азартно, весело, коллективно, а главное - чисто.



Музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» приглашает на необычные мастер-классы, посвящённые русскому языку и старинной письменности. Там вы попробуете письменность предметную, веревочную, берестяную, на восковых дощечках и бумаге, узнать особенности написания писем в России 19-го века. Как сказал какой-то остряк в интернете: «Письменность родилась, как клинопись (иероглифы). А умрет, как блинопись (смайлики)».



Раз уж заговорили о музеях, надо упомянуть, что уже опубликована афиша Псковского музея-заповедника. Выбирайте экспозиции и экскурсии по душе!



8 600 маленьких сосен высадили в Печорском районе. Там проходит акция «Сохраним лес». Вернуть природе то, что мы забрали - по моему, это благородная цель.



Вчера в стране отмечали профессиональный праздник работники скорой помощи, и на ленте Псковского агентства информации было много разных материалов, но обратите внимание на этот. В нём фельдшер скорой помощи рассказывает о своих рабочих буднях.



Как когда-то к нему пришла идея переименовать милицию в полицию, так теперь Дмитрию Анатольевичу Медведеву не даёт покоя мысль о введении в России четырёхдневной рабочей недели. Правильно ли я понимаю, что Россия достигла тех высот, когда экономика не пострадает с сокращением одного рабочего дня? Все старики накормлены, все дети сыты, обуты и одеты? Только вы тогда среду обязательно сделайте коротким днём. Она же - перед большими выходными! О том, как в России любят отдыхать за рубежом складывают легенды. А меж тем, в той же Америке выходные праздничные дни в году можно по пальцам одной руки пересчитать: День Благодарения, Рождество, День Независимости. Всё. Там есть ещё государственные прздники, но люди при этом работают, поскольку понимают, что долгий отдых - непозволительная роскошь. И только для нас, россиян, он является жизненной необходимостью. Здравствуйте, телевизор и холодильник!

В Польше изобрели мороженое против старения.Его можно лопать, не боясь потолстеть. Его делают не из молока, не из сливок, а из пахты. А если телевизор и холодильник уже начали округлять ваши формы, в Пскове на Завеличье отремонтировали уличную спортивную площадку. Приходите и занимайтесь!



На сегодня всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и, на всякий случай, доброго вечера!











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