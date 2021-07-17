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Общество

Михаил Ведерников опубликовал новое видеообращение к жителям Псковской области

17 июля губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал новое еженедельное видеообращение к жителям региона на своей странице в Instagram.

Он рассказал, что эпидситуация в области остаётся напряжённой. При этом впервые с середины июня зафиксировано незначительное снижение темпов распространения инфекции. «Можно осторожно предположить, что мы подошли к пику заболеваемости», – заявил глава региона.

Он также сообщил, что уже более 60 % сотрудников аппарата администрации Псковской области сделали прививку от коронавируса, в отдельных управлениях – 85 %. «Кстати, моя жена в понедельник сделала первый укол «Спутником», – заметил Михаил Ведерников.

Отдельно он прокомментировал многочисленные обращения жителей о том, что сейчас трудно вакцинироваться. По его словам, проблема с поставками вакцины уже решена. Тем не менее эта задержка стоила нескольких дней тем, кому показана обязательная вакцинация. Поэтому требуемые сроки первой прививки перенесли с 23 на 30 июля.

«К сожалению, на этой неделе мы снова столкнулись с проблемой массовых отключений. Грозы 13 и 14 июля оставили без света почти 5 тыс. человек», – продолжил Михаил Ведерников. Он пригрозил Россетям обращением в правоохранительные органы. Кроме того, губернатор поблагодарил военнослужащих 76-й дивизии за помощь в ликвидации последствий стихии в Великих Луках.

«Неделя выдалась непростой, но есть и действительно отличные новости. Псковская область получит 9,2 млрд рублей на реструктуризацию коммерческих кредитов», – добавил губернатор.

Он напомнил, что председатель комитета по транспорту Борис Елкин был согласован депутатами городской Думы на должность первого замглавы администрации Пскова. «Борис Андреевич – хороший организатор и эффективный руководитель, который сумел в короткие сроки полностью перестроить дорожную отрасль Псковской области», – сказал губернатор и пожелал ему успехов в новой должности.

В заключение Михаил Ведерников заметил, что работы ещё очень много, и заявил о готовности пойти на второй губернаторский срок.

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