24 псковских полицейских стали номинантами премии «Народное признание» за последние пять лет

17:26, 10 ноября 2021, ПАИ

Двадцать четыре сотрудника УМВД по Псковской области стали номинантами премии ПАИ «Народное признание» за последние пять лет. В честь Дня сотрудника органов внутренних дел РФ Псковское агентство информации решило напомнить о самых знаковых поступках сотрудников полиции, которые вызвали отклик у жителей региона.

На отборочном этапе премии «Народное признание — 2021» уже четыре полицейских пополнили списки претендентов в номинации «Защита».

Инспектор ГИБДД ОМВД России по Островскому району лейтенант полиции Александр Иванов и инспектор ГИБДД старший сержант полиции Владимир Атанасов претендуют на статуэтку Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2021».

20 августа полицейские спасли тонувшего мужчину из заболоченного ручья Карповка. Они доплыли до утопающего и вытащили его на берег. Не дожидаясь медиков, они начали проводить комплекс сердечно-легочной реанимации. Благодаря своевременно оказанной первой помощи мужчина пришёл в сознание. Кроме того, в 2018 году инспектор ГИБДД ОМВД России по Островскому району лейтенант полиции Александр Иванов вынес из горящего дома пожилую пенсионерку. За это его наградили государственной наградой – медалью «За спасение погибавших», и он был номинирован на премию «Народное признание – 2018».

Участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Дедовичский» капитан полиции Роман Сергеев был выдвинут на номинацию за спасение петербуржца в мае 2021 года. В деревне Новики Дедовичского района отдыхал житель Санкт-Петербурга, которому внезапно стало плохо. Мужчина не мог самостоятельно передвигаться, а рядом никого не было. Сергеев совместно с медиками перебрался на берег деревни и спас петербуржца.

Также командир отдельной роты ДПС по городу Пскову капитан полиции Алексей Андреев, помогавший семейной паре выбраться из смятого в ДТП автомобиля, претендует на статуэтку общественной премии.

17 января в Псковском районе произошло ДТП. Водитель «Шевроле Нива» на автодороге Неелово – Печоры не справился с управлением: авто зацепило автобусную остановку, а после – съехало в кювет и опрокинулось. В машине ехала семейная пара. Выбраться из смятой машины им помог командир отдельной роты ДПС по городу Пскову Алексей Андреев, который проезжал мимо в нерабочее время. Авария произошла у него на глазах. Он, не дожидаясь экстренных служб, совместно с другими водителями спас пострадавших из автомобиля и затем передал бригаде скорой помощи.

В 2020-м в этой номинации приняли участие 7 сотрудников полиции. В номинации «Защита» победили полицейские из Печор Иван Кекин и Александр Волков за спасение человека из вспыхнувшего в результате ДТП автомобиля и за спасение мужчины, который находился в горящем доме.

На втором месте оказались инспекторы отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову Роман Березкин и Владислав Дмитриев за спасение человека из горящего автомобиля, и на третьем месте оказались полицейские из Острова Вадим Герасимов, Игорь Морозов, кинолог Яна Кислякова и её собака за спасение заблудившегося в лесу человека.

В 2019-м общественной премии в номинации «Защита» были удостоены полицейские из Великих Лук Андрей Шанин, Иван Малышев и Андрей Сазонов за спасение трех человек из огня.

29 июня около 3:00 в ходе патрулирования на улице Глинки полицейский-водитель старшина полиции Андрей Шанин, полицейский-кинолог младший сержант полиции Иван Малышев и стажер Андрей Сазонов заметили возгорание одного из домов. Вскоре они бросились спасать людей и тушить пожар. В бане, которая располагалась во дворе, они нашли молодого человека без сознания. После этого полицейские вынесли из горящего дома еще двух парней 23 и 19 лет.

Также в номинации «Защита» на награду претендовали инспекторы ДПС из Пскова Александр Никонов и Артём Баранов за спасение попавшей в ДТП девочки.

Экс-заместитель начальника УМВД России по Псковской области полковник милиции Виктор Чернышев получил статуэтку общественной премии Псковской области «Народное признание – 2018» в номинации «Призвание».

Кандидатами на премию «Народное признание – 2018» в номинации «Защита» были четыре сотрудника УМВД.

Майор полиции Иван Макаров был выдвинут на общественную премию Псковской области за спасение рыбака, выпавшего из лодки. Майор полиции Александр Макеев и лейтенант полиции Александр Жуков были выдвинуты на премию за спасение псковича, загоревшегося от вечного огня. Сотрудник ОГИБДД ОМВД России по Островскому району Александр Иванов вместе с жителем Острова спас 88-летнюю женщину из горящей квартиры.

В 2016 году награды удостоились трое сотрудников УМВД, которые спасли двух тонувших подростков.

8 августа 2016 года заместитель командира взвода ДПС ОГИБДД УМВД России по городу Пскову капитан полиции Артур Ляш, инспектор ДПС лейтенант полиции Рабиль Мехтиев и сотрудник межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» сержант полиции Андрей Ульянов первыми прибыли на место происшествия и сразу же бросились в воду. Благодаря оперативному вмешательству были спасены два подростка.