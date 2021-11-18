О не наших праздниках, запахе носков и почти гоголевских «мёртвых душах» – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

01:16, 18 ноября 2021, ПАИ

Доброй ночи всем неспящим!

Это «Хороший дайджест», с вами Сергей Владимирович. Будет всё так, как мы уже любим: где-то пошутим, а где-то нагнём... Поехали!

Вчера праздновали Международный день студента, но я-то точно знаю, что по велению императрицы Екатерины II российские университеты были образованы в Татьянин день в январе. Кому не хватает праздников или нужен повод, конечно, могут отпраздновать и вспомнить яркую студенческую молодость. Но лично я дождусь Татьянина дня. Рискую прослыть занудой, но не люблю чужие праздники.

Прочитал новость и распереживался. Квентину Тарантино не дают распродать вырезанные из «Криминального чтива» сцены в качестве NFT-токенов. Хоть убейте, я не понимаю, как можно продать какие-то копии, когда у тебя остаются оригиналы? Мне кажется, это очередное наедалово... Но одно наедалово мы все прошляпили. Ведь тогда тоже казалось всё фейком. Я имею в виду биткоин. А поди ж ты! Но я дотошный до ужаса с тех пор. Не поверите, я нашёл все вырезанные куски из «Криминального чтива»! Прямо скажу, в них нет ничего, что могло бы заинтересовать современную молодёжь... «Тема сисек не раскрыта», как и всего прочего. Тупые, унылые разговоры, которые только затягивали сюжет. Кто это готов купить? Не знаю...

На выставке «Транспорт России» представлен новый концепт плацкартного вагона. Теперь полки размещены «ёлочкой». Слабо себе представляю эту диковинную конструкцию. У меня к РЖД только один вопрос: если мы — «ёлочкой», вдыхание ароматов носков соседа уйдёт в прошлое?

Я, наверное, очень отстал от жизни. Проект студента ПсковГУ получил грантовую поддержку Росмолодёжи. Честно и искренне пытался понять, за что получил парень преференции. Но это осталось за областью моего понимания. «Социальный проект направлен на формирование универсальных компетентностей (навыков soft-skills) у псковских студентов учреждений среднего профессионального образования». Нет, с английским у меня всё в порядке. Говоря иначе, проект направлен на выправление кривых ручек в студенческой среде... Но мне стало интересно: как? Если ручки растут ниже плеч или даже ниже талии, какими «универсальными компетентностями» это можно исправить? Может, кто-то знает? Напишите в комментариях!



А вот сейчас я вас рассмешу. В перечне культурного наследия Пскова обнаружились «мёртвые души». Всё-таки Гоголь был очень прозорлив. Это объекты, названные памятниками по ошибке, дома, утратившие исторический облик и просто несуществующие! Вас удивила эта новость? Меня — нет. Дело в том, что буквально вчера читал, что в России шла-шла себе перепись населения... А в итоге получили более ста процентов переписавшихся жителей. Не радуйтесь, это не население возросло. Когда пускают разные способы, в том числе и электронные, разве можно верить результатам? Возьмём меня. Я честно переписался, получил QR-код, распечатал его на принтере для переписчиков, а они не пришли! Правда, здорово? И в интернете многие говорят, что до них просто не дошли, а результаты — более 100 %. Всё согласуется. Если жителей более 100 %, то должны быть среди объектов и «мёртвые души». Надо же им где-то жить!

Глава Роспотребнадзора Анна Попова дала оценку эффективности QR-кодов. Можно, я ничего не буду говорить о том, что мне до сих пор непонятно: почему пандемией занимаются не вирусологи, не Минздрав, не врачи, а Роспотребнадзор? И потом, вчера была очень обнадёживающая новость, когда полиция в городе Шахты встала на защиту Конституции, а не Анны Поповой. К слову, скажу: я не антиваксер. Каждый решает для себя. Я против бардака в государстве.

Напоследок расскажу, что пришла зима, что в Пскове днём будет мокрый снег... И что своё 20-летие отпраздновала псковская рок-группа «Отцы и дети».

Что осталось в уме, раздели на двоих,

Что осталось на дне, раздели на двоих.

<…>

Только время идёт не считая шагов,

Вычитая врагов…

Хорошие слова, правильные тексты. С юбилеем, ребята!

На сегодня всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!

