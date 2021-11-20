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О Софье Ковалевской, популярности «Псковского телеграма» и звериной наглости – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

Доброй ночи неспящим! С вами на ПАИ Сергей Владимирович и «Хороший дайджест»! Последний на этой неделе.

В мемориальном музее-усадьбе Софьи Ковалевской в Полибино Великолукского района открылась новая экспозиция «Жизнь с увлечением». Там только-только завезли новое экспозиционное оборудование. И хотя реставрация усадьбы в Полибино ещё не завершена, современные стеллажи и витрины уже в работе и используются для выставки. Двоечникам напомню, что Софья Васильевна Ковалевская — первая русская женщина-математик, талантливый писатель и общественный деятель.

У псковичей не получилось увидеть самое длительное лунное затмение. И дело тут вовсе не в погодных условиях — просто закрываемая тенью Земли Луна оказалась под горизонтом. Астрономы утверждали, что затмение длилось 3 часа 28 минут и было почти полным. Поверим им на слово. Очень многое в космосе происходит без участия наших глаз, но мы привыкли верить учёным.

Псковский драмтеатр решил не остаться в стороне и проводит свою «чёрную пятницу». Сейчас можно взять билеты со скидкой до 50 %! Посмотрите и выберите тот спектакль, который вам по душе.

Сегодня на сайте ПАИ вышел в свет очередной, 39-й выпуск «Псковского телеграма». Как всегда, с огоньком о самых насущных проблемах региона рассуждали Максим Андреев и Антон Сергеев. Если вы пропустили выпуск, настоятельно рекомендую посмотреть. Знаете, что про авторов «Псковского телеграма» уже сочиняют анекдоты?  Это ли не признак популярности? Не вру. Сам слышал.
Александр Машкарин говорит Антону Сергееву:
– У меня две новости: одна хорошая, другая плохая. С какой начинать?
– Начинай с хорошей! — просит Антон.
– К нам в программу идут две девчонки!
– О-о! А какая плохая?
– Да они обе плохие, — потирая руки, говорит Александр.

Комитет по туризму Псковской области объявил о проведении фотоконкурса «Зимние путешествия по Псковской земле». Принять участие в конкурсе может любой желающий, достигший 18 лет. С подробными условиями конкурса и номнациями можно ознакомиться по ссылке.

Сильный ветер ожидается в Пскове уже сегодня. Порывы будут достигать 15-18 метров в секунду. Много это или мало? Если увидите, как чайки и вороны летают вперёд задами, знайте: МЧС вас не обмануло!

Из коротких новостей. В воскресенье, 21 ноября, в торговом центре «Рубин» в Пскове откроется новый пункт вакцинации. И сразу несколько ярмарок откроются в нашем городе перед Новым годом. Будем надеяться, что их работе не помешает Роспотребнадзор.

И наконец, такса Донна Роза, подруга кота Владыки, самым наглым образом отобрала у бедолаги красивый галстук. Я бы на месте кота к себе в дом такую наглость на маленьких ножках не пускал. Отобрать понравившийся галстук — это не всё, на что способны коварные женщины. Кот, ты предупреждён!

На сегодня всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера! 



 

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