Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О вине, подготовке к Новому году и кошачьем хулиганстве – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

Доброй ночи всем неспящим!

Это «Хороший дайджест» и Сергей Владимирович. Окунёмся в мир позитивного!

Начнём с того, что я обрадовался одной новости. Весной в России планируют начать эксперимент по дистанционной продаже вина. Тоже обрадовались? Зря. Этот эксперимент будет действовать только в отношении отечественных вин. В Минфине уточнили, что законопроект направлен на дополнительную поддержку российского виноделия, а также на изменение баланса в пользу отечественной продукции на рынке. Почему у нас в России всегда такой перекос? А если я предпочитаю вина Испании, почему же я не могу их заказать по интернету?
– Ты снова пьешь?!
– Это вода.
– Это вино!
– Чёрт возьми, Иисус снова сделал это!

Главную новогоднюю ёлку на Октябрьской площади в Пскове планируют установить до 15 декабря. В Пскове на Октябрьской площади в последние годы ежегодно монтируют искусственную ёлку высотой 22 метра и весом 4 340 килограммов. Вокруг смонтированной конструкции обычно устанавливают декоративные щиты, оформленные в новогодней тематике. Ёлку также украшают гирляндой и разноцветными шарами разного размера.

В этом году в Пскове установят сразу три новогодние ёлки. Первую — главную новогоднюю ёлку Пскова — установят на Октябрьской площади, вторую — в парке на Четырёх углах, третью — в парке между улицами Труда и Энтузиастов.

Украшение Пскова дизайнерскими люками начнётся в 2022 году. Их дизайн разработал псковский специалист. На новых крышках люков будут изображены эмблемы Пскова и Псковской области. В настоящее время проект проходит согласования.

«Почта России» в своих отделениях запустила новогоднюю почту для отправки писем Деду Морозу. Отправить письмо с новогодними поздравлениями или с пожеланиями подарков от самого доброго волшебника страны дети и взрослые могут с 1 по 31 декабря уходящего года. Чтобы письмо попало к получателю, необходимо правильно заполнить адресные строки на конверте и наклеить на него марку. На письмах, отправляемых Деду Морозу в Великий Устюг, нужно указать: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза».

Красиво будет не только снаружи, но и внутри. Власти Пскова рассмотрят возможность украшения автобусов новогодней иллюминацией. «Идея хорошая, но все хорошие идеи упираются в деньги. Возможно, получится что-то сделать», — отметил глава администрации Пскова Борис Елкин.

Праздники устроили и для военных. Личный состав Вооружённых сил России будет отдыхать в предновогодние дни, 29 и 30 декабря. Вместо этого военнослужащие будут работать две субботы — 18 и 25 декабря.

Заседание комитетов Псковской городской Думы сегодня, 1 декабря, пришёл проконтролировать кот. Пушистый чинно проследовал в зал заседания, обнюхал провода, подошёл поприветствовать главу города Елену Полонскую, а потом отправился по своим делам. Пока серый гость расхаживал по залу ГКЦ, депутаты прервали обсуждение важных городских вопросов и кинулись его гладить и снимать на видео. Почитайте об этом славном животном. ПАИ собрало на него досье.

Новогодняя ярмарка на улице Пушкина в Пскове пройдёт в новом формате. Ярмарка должна пройти с 20 декабря по 8 января. Она будет разделена на локации: товары местного производства, сувениры, продовольствие. Что там будет особенного, узнаем, когда побываем сами. 

На сегодня всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера! 

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Чувствуйте новогодние настроение?
Проголосовать >>>

02 декабря 2021

О вине, подготовке к Новому году и кошачьем хулиганстве – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
01 декабря 2021

В Гдове рассказали, как купить живую ёлку к празднику
01 декабря 2021

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: Псков готовится к Новому году
01 декабря 2021

К концу 2022 года в ПсковГУ появится цифровая библиотека
01 декабря 2021

Сотрудники ГИБДД провели семинар для студентов Великолукской сельхозакадемии
01 декабря 2021

Великолучан попросили оценить работу коммунальных служб после снегопада
01 декабря 2021

За два года в Псковской области 186 семей переехали из аварийных квартир в новое жильё
01 декабря 2021

Instagram для бабушек. Псковский режиссёр-документалист нашла необычное хобби

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...