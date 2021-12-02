О вине, подготовке к Новому году и кошачьем хулиганстве – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

01:05, 02 декабря 2021, ПАИ

Доброй ночи всем неспящим!

Это «Хороший дайджест» и Сергей Владимирович. Окунёмся в мир позитивного!

Начнём с того, что я обрадовался одной новости. Весной в России планируют начать эксперимент по дистанционной продаже вина. Тоже обрадовались? Зря. Этот эксперимент будет действовать только в отношении отечественных вин. В Минфине уточнили, что законопроект направлен на дополнительную поддержку российского виноделия, а также на изменение баланса в пользу отечественной продукции на рынке. Почему у нас в России всегда такой перекос? А если я предпочитаю вина Испании, почему же я не могу их заказать по интернету?

– Ты снова пьешь?!

– Это вода.

– Это вино!

– Чёрт возьми, Иисус снова сделал это!

Главную новогоднюю ёлку на Октябрьской площади в Пскове планируют установить до 15 декабря. В Пскове на Октябрьской площади в последние годы ежегодно монтируют искусственную ёлку высотой 22 метра и весом 4 340 килограммов. Вокруг смонтированной конструкции обычно устанавливают декоративные щиты, оформленные в новогодней тематике. Ёлку также украшают гирляндой и разноцветными шарами разного размера.

В этом году в Пскове установят сразу три новогодние ёлки. Первую — главную новогоднюю ёлку Пскова — установят на Октябрьской площади, вторую — в парке на Четырёх углах, третью — в парке между улицами Труда и Энтузиастов.

Украшение Пскова дизайнерскими люками начнётся в 2022 году. Их дизайн разработал псковский специалист. На новых крышках люков будут изображены эмблемы Пскова и Псковской области. В настоящее время проект проходит согласования.

«Почта России» в своих отделениях запустила новогоднюю почту для отправки писем Деду Морозу. Отправить письмо с новогодними поздравлениями или с пожеланиями подарков от самого доброго волшебника страны дети и взрослые могут с 1 по 31 декабря уходящего года. Чтобы письмо попало к получателю, необходимо правильно заполнить адресные строки на конверте и наклеить на него марку. На письмах, отправляемых Деду Морозу в Великий Устюг, нужно указать: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза».

Красиво будет не только снаружи, но и внутри. Власти Пскова рассмотрят возможность украшения автобусов новогодней иллюминацией. «Идея хорошая, но все хорошие идеи упираются в деньги. Возможно, получится что-то сделать», — отметил глава администрации Пскова Борис Елкин.

Праздники устроили и для военных. Личный состав Вооружённых сил России будет отдыхать в предновогодние дни, 29 и 30 декабря. Вместо этого военнослужащие будут работать две субботы — 18 и 25 декабря.

Заседание комитетов Псковской городской Думы сегодня, 1 декабря, пришёл проконтролировать кот. Пушистый чинно проследовал в зал заседания, обнюхал провода, подошёл поприветствовать главу города Елену Полонскую, а потом отправился по своим делам. Пока серый гость расхаживал по залу ГКЦ, депутаты прервали обсуждение важных городских вопросов и кинулись его гладить и снимать на видео. Почитайте об этом славном животном. ПАИ собрало на него досье.

Новогодняя ярмарка на улице Пушкина в Пскове пройдёт в новом формате. Ярмарка должна пройти с 20 декабря по 8 января. Она будет разделена на локации: товары местного производства, сувениры, продовольствие. Что там будет особенного, узнаем, когда побываем сами.

На сегодня всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!