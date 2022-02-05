Михаил Ведерников записал очередное видеообращение к жителям Псковской области

14:12, 05 февраля 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников записал очередное еженедельное видеообращение и опубликовал его на своей странице в Instagram.

Он отметил, что эпидситуация в Псковской области остаётся напряжённой. Сбываются все прогнозы по новому штамму омикрон: цифры статистики стремительно растут.

Глава региона рассказал, что главная отличительная черта нового штамма – исключительная контагиозность. Он стремительно распространяется и вытесняет все предыдущие варианты ковида.

Также Михаил Ведерников ответил на самые часто задаваемые вопросы в социальных сетях. Это возвращение очного обучения в Пскове и районе, большое количество сообщений от школьников, которые просят перевести их школу на дистант, работа портала записи к врачу и амбулаторно-поликлинического звена. Также было необычно много жалоб на уборку снега в Себеже. Жители Пскова обратили внимание на глубокие ямы там, где недавно был ремонт. Глава региона сообщил, что недавно произошла неприятная ситуация в деревне Вейно Гдовского района. По его мнению, целый ряд вопросов жителей деревни можно было решить путём организации своего территориального общественного самоуправления.

"Мы стараемся делать всё, чтобы в Псковской области продолжалась нормальная жизнь с минимумом ограничений", - подытожил губернатор.