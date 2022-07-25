НАВИГАТОР День города в Пскове: как это было

15:21, 25 июля 2022, ПАИ

23 – 24 июля в Пскове прошли праздничные мероприятия, приуроченные к освобождению города от немецко-фашистстких захватчиков. Предлагаем вам воспользоваться нашим навигатором и ещё раз вспомнить, как Псков отпраздновал День города. Не забудьте поискать себя и своих знакомых на фото и видеоматериалах от Псковского агентства информации.

22 июля

Накануне 78-й годовщины освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков на площади Победы прошёл торжественный ритуал возложения Гирлянды Славы к стеле «Город воинской славы». Под звуки метронома участники церемониала почтили минутой молчания память всех, кто отдал жизнь в борьбе за свободу и независимость Родины.

Кроме того, в этот день в Пскове прошло два ярких фестиваля: фестиваль красок ColorFest в Дендропарке и фестиваль водных фонариков на Золотой набережной. Начал работу накануне Дня города и военно-исторический фестиваль «Чтобы помнили». Как прошёл первый день реконструкции смотрите здесь.

Псковские журналисты тоже решили начать празднование Дня города заранее, подарив вторую жизнь старому фортепиано, которое осталось в Пскове после фестиваля «Виноград».

Журналисты написали тексты из песен, оставили маленькие пожелания для псковичей и гостей города, а также украсили музыкальный инструмент цветами, котами и барашками. Сделать инструмент особенным помогли псковские художники Александр Бушуев и Александр Николаев.

Отметим, что каждый желающий может сыграть на обновленном пианино, которое теперь располагается по адресу Ленина, 6а. О том, как проходило «очеловечивание» пианино – смотрите в нашем фоторепортаже.

Закончился предпраздничный день фестивалем мультимедийных инсталляций российских и зарубежных фотографов «Цвет белой стены». Он прошел в городе уже в IX раз, в программе были представлены работы псковских, петербургских и французских фотографов, в целом больше 30 авторов показали свои фотографии.

«Прошел фестиваль великолепно, даже в связи с трудностями, которые возникли в процессе подготовки. Огромное спасибо администрации Пскова и правительству Псковской области. Два года фестиваль был онлайн и приятно, что в этом году так много людей собралось. Все-таки люди интересуются фотографией», — рассказал руководитель проекта Игорь Соловьев.

Как прошёл фестиваль смотрите в фоторепортаже Андрея Кокшарова.

23 июля

23 июля около девяти часов утра на набережной реки Великой после двухлетнего перерыва состоялся спортивный фестиваль «Псковская уха», в котором приняли участие более ста человек. Всего на фестивале было поймано 7 кг 400 г самой разной рыбы. В основном клевали уклейки, мелкие окушки и краснопёрки. Большую часть улова сразу после взвешивания отпускали в родную стихию, но какую-то часть передали болельщикам, пожелавшим приготовить уху из свежей рыбки.

Как прошли долгожданные рыболовные соревнования, кто наловил больше всего рыбы и каков рецепт самой вкусной ухи читайте в статье колумниста ПАИ Николая Бесклёвного.

В это же время на стадионе «Машиностроитель» начался спортивный фестиваль «Кубок Освобождения», в котором приняли участие более 300 спортсменов. На главном поле соревновались футболисты, за трибуной расположились лучники, в специальном шатре – шахматисты, в подтрибунном помещении – киберспортсмены. Настоящий аншлаг был на баскетбольной площадке.

На самых спортивных и самых интеллектуальных псковичей и тех, кто пришёл за них поболеть, смотрите в фоторепортаже Андрея Степанова.

В это время в парке Строителей на берегу реки Псковы проходил гастрономический фестиваль «Псковский пирог», который уже становится доброй традицией для города.

В этом году он прошёл на новой площадке, расположенной напротив Финского парка. Парк зарекомендовал себя очень хорошо: сочетание разнообразных площадок дало возможность всем участникам праздника подобрать максимально аутентичные места для своих палаток, а парковая зона с деревьями позволяла в случае чего спрятаться от палящего солнца.

Центральным событием фестиваля стал конкурс пирогов. Чего там только не было: пироги, пирожки, караваи и даже шарлотка с чили! Членами жюри пришлось очень постараться, чтобы выбрать самые лучшие блюда в 18 номинациях. Кто победил в нелёгкой кулинарной схватке читайте у коллег.

Там же псковичей ждала ярмарка мастеров, творческие и кулинарные мастер-классы, интерактивные площадки Псковского музея-заповедника и Полистовского заповедника, концертная программа с выступлениями фольклорных коллективов, танцоров и музыкальных групп. Фоторепортаж с мероприятия смотрите здесь.

В рамках праздника Псковского пирога также прошёл забег «официантов», в котором приняли участие около 20 человек. Новоявленным работникам общепита нужно было донести на подносе до Троицкого моста бутылку воды, там воду переливали стакан. Победителем стал тот, кто первым донёс полный стакан до финиша. Как это было сморите в фоторепортаже.

В полдень псковичи могли попасть в 40-е – 90-е года XX века, посетив военно-исторический фестиваль «Чтобы помнили. Второй фронт Пскова». Интерактивные площадки, реконструкция боёв, смотр фронтовых агитбригад... Всё это и многое другое 23 июля проходило на стадионе «Электрон», ставшем идеальной площадкой для фестиваля.

Кульминацией мероприятия стала реконструкция партизанского боя 1943 года, в которой приняли участие около 100 реконструкторов из разных регионов России.

Для участников и гостей работали интерактивные экспозиции, рассказывающие о быте населения и партизан Псковской области в годы Великой Отечественной войны. Среди них «Общепит», где можно было попробовать блюда аутентичной кухни; «Универмаг» — зона, в которой продавали товары с символикой фестиваля; «Моторы», где можно познакомиться с ретро-техникой; «Стиль» — место, где посетители могут больше узнать о модных тенденциях 40-х годов; «Как это было» — полевая почта, взгляд через объектив, медсанбат, фотоателье, военное детство и прочее; «Партизанская деревня» — воссоздание быта прошлого; «Танцплощадка» — старинная музыкальная аппаратура, мелодии прошлого и возможность потанцевать. Подробнее о фестивале можно почитать здесь. Фоторепортаж смотрите тут.

Параллельно с фестивалем реконструкции на базе «Ника» в акватории реки Великой проходили спортивные соревнования по гребле «Псковская ладья». Среди зрителей на спортивном мероприятии присутствовал житель Великобритании. В регате приняла участие Дарина Гасанова, чемпионка Азербайджана в данном виде спорта.

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В 17:00 в Зелёном театре Пскова начался праздничный концерт «Люблю тебя, мой город над Великой». Он начался с торжественного выноса Меча Победы, который вручили Пскову в Москве 9 июня.

Видеорепортаж с этого мероприятия и многих других смотрите в неформальном дневнике Дней города Пскова от Никиты Черкашина.

В 19:00 на Октябрьской площади в Пскове прошёл большой праздничный концерт. Открыла мероприятие псковская кавер-группа «Красивая», далее в программе были выступления арт-группы «Soprano Турецкого» и Елизаветы Матрешки с группой Drum & Jazz. Между выступлениями псковичей развлекали ведущие. Псковичи смогли рассказать, за что они любят Псков, а также получить памятные призы: мячи, футболки и тарелки для игры в фрисби. Одним из самых впечатляющих моментов концерта стало массовое пение. Видеотрансляцию с концерта смотрите здесь, а фоторепортаж здесь.

Закончился День города семью минутами праздничного фейерверка на набережной реки Великой. Посмотреть салют вы можете тут.

24 июля

24 июля празднование Дня города началось с Божественной литургии в честь памяти равноапостольной Ольги, великой княгини Российской. После службы верующие от православных храмов Пскова прошли крестным ходом на Вечевую площадь, где в 12:00 начался торжественный молебен. Параллельно с этим водосвятный молебен прошёл и на родине святой равноапостольной Ольги, в Выбутах. Фоторепортаж с молебна у Кремля смотрите тут.

В 10 часов утра на центральном пляже Пскова началось одно из самых зрелищных мероприятий – Первый Псковский всероссийский ежегодный фестиваль сёрфинга PskovSupFest. Спортсмены посоревновались в заплывах на дистанции, а псковичи поучаствовали в мастер-классах и насладились качественной музыкой.

Как отдохнули жители города, смотрите в фоторепортаже Арсения Тимашова. Итоги фестиваля читайте здесь.

В 20:00 в Зелёном театре Пскова началось историческое шоу «Россия начинается здесь». На протяжении всего шоу на сцене менялись разные времена и эпохи Псковской земли, посвященные рождению Пскова, творчеству Александра Сергевича Пушкина и другим личностями, которые сыграли важную роль для Псковской области. Как это было смотрите тут.

Как прошёл второй день фестиваля смотрите во втором выпуске неофициального дневника Дней города от Никиты Черкашина.

А тем, кто ещё не отошёл от праздничного настроения, предлагаем посмотреть, какие культурные мероприятия ждут псковичей в августе. Кроме того, вы можете принять участие в конкурсе ПАИ, сфотографировавшись или записав видел с «Людвигом», фортепиано, которое теперь стоит у редакции Псковского агентства информации. Подробную информацию ищите по хэштегу #ЛюдвигПАИ в соцсети «ВКонтакте».