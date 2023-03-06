Самым цитируемым СМИ Псковской области за февраль стало ПАИ

10:58, 06 марта 2023, ПАИ

По данным сервиса «Медиалогия», за февраль 2023 года самый высокий индекс цитируемости получило Псковское агентство информации — 7,6. Таким образом, портал стал самым цитируемым СМИ региона за последний месяц зимы.

На втором месте традиционно расположилось информационное агентство холдинга «Гражданская пресса» с ИЦ 3,54. На третьей строчке — ГТРК «Псков» (ИЦ 1,17), следом идет портал luki.ru (ИЦ 0,64) и региональный «Московский комсомолец» (ИЦ 0,55).

Отметим, что в десятку самых цитируемых СМИ по итогам месяца вошли практически все основные издания холдинга «Медиацентр 60»: телеканал «Первый Псковский», «КП — Псков» и «АиФ — Псков».

В рейтинге по количеству цитат, начиная с третьей строчки, места распределились несколько иным образом. Замыкает тройку лидеров портал luki.ru, сместивший ГТРК «Псков» на пятую позицию. На четвёртой строчке — телеканал «Первый Псковский».

Самые цитируемые новости ПАИ по итогам месяца:

Что касается недельного индекса цитируемости, здесь ситуация обстоит похожим образом. Первые два места традиционно занимают Псковское агентство информации и лента новостей медиахолдинга «Гражданская пресса». Далее в рейтинге портал luki.ru, ГТРК «Псков» и телеканал «Первый Псковский».

Первое место по количеству цитат заняло информационное агентство холдинга «Гражданская пресса» (19 упоминаний). На втором месте с 15 упоминаниями Псковское агентство информации. Замыкает тройку лидеров портал luki.ru (7 упоминаний).

В десятку СМИ по количеству цитат попали и другие издания холдинга «Медиацентр 60»: «КП — Псков» и телеканал «Первый Псковский».

Самые цитируемые новости ПАИ по итогам недели: