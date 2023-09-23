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Политика

Михаил Ведерников обратился к жителям Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников записал очередное видеообращение к жителям региона, опубликованное в его Telegram-канале.

Глава региона рассказал, что 27 сентября состоится церемония его вступления в должность губернатора Псковской области и в этот же день он подпишет распоряжение о сложении полномочий правительства региона.

Также в этот день будет назначен новый представитель Псковской области в Совете Федерации. Им станет заместитель командующего Воздушно-десантными войсками РФ, бывший командир 76-й десантно-штурмовой дивизии генерал-майор Алексей Наумец.

Кроме того, первого заместителя главы региона, который возглавит представительство правительства Псковской области в Москве, назначат на следующей неделе, сообщил губернатор.

Помимо этого, Михаил Ведерников в своём обращении затронул сферу здравоохранения. Так, он рекомендовал жителям Псковской области привиться от гриппа, сообщил, что в ближайшее время в регион поступит десять тысяч доз вакцины от коронавируса, развеял слухи о распространении в Псковской области дельта-штамма коронавируса и рассказал о планах организации продажи лекарств в 270 псковских ФАПах до конца года.

Также губернатор сообщил, что в Псковской области 23 муниципальных образования из 26 уже получили паспорта готовности к отопительному сезону, а подключение отопления в многоквартирных домах в регионе начнётся после устойчивого похолодания.

Кроме того, глава региона рассказал о сотрудничестве Псковской области с Казахстаном и посоветовал псковичам посетить выставку «Российский Север – XIII».

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