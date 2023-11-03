Хор «ЛаккиЛайк» принял участие в репетиции к выставке «Россия»

17:17, 03 ноября 2023, ПАИ

Репетиция всероссийского сводного хора «Движения первых», выступление которого откроет выставку-форум «Россия» в Москве, прошла сегодня, 3 ноября. В его состав также входит детский эстрадный хор «ЛаккиЛайк» из Печор. Об этом ПАИ сообщила директор Печорского центра культуры Оксана Рудакова.

Печорские хористы споют на одной сцене со звёздами российской эстрады. В частности, среди участников мероприятия заявлен певец SHAMAN.

Напомним, выставка-форум «Россия» стартует 4 ноября в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представят свои экспозиции, посвящённые важнейшим достижениям в разных отраслях. На этой выставке Константин Абабков собирается поставить рекорд беспрерывной игры на балалайке.

Также на выставке будут представлены новый слоган региона, копия меча князя Довмонта, а актёр Гоша Куценко и телеведущая Оксана Фёдорова устроят автограф-сессию у стенда Псковской области. Кроме того, гости смогут совершить виртуальную прогулку по региону и увидеть мультимедийные спектакли об исторических личностях.

Также губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале пригласил подписчиков посетить стенд региона на выставке ​«Россия» на ВДНХ в Москве. Помимо этого, на выставке псковичи запустят колесо фортуны, а гости регионального стенда смогут получить подарки.