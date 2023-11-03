Интерактивный проект покажет на выставке «Россия» псковская филармония

17:35, 03 ноября 2023, ПАИ

Псковская областная филармония покажет на выставке-форуме «Россия» в Москве интерактивный проект «Картинки с выставки». Об этом ПАИ сообщили в культурном учреждении.

Представление музыкальной истории Псковщины будет заключаться в знакомстве посетителей выставки с творчеством композиторов, связанных с этой землей, и демонстрацией возможностей искусственного интеллекта.

Во время лекции гостям расскажут о биографических этапах и творческих особенностях М. Мусоргского, Н. Римского-Корсакова, Б. Трояновского и других музыкальных деятелей.

«Аудиальное взаимодействие с посетителями позволит на месте прослушать фрагменты самых ярких «Картинок с выставки» М. Мусоргского и собрать впечатления аудитории, главными в которых будут слова-ассоциации. Именно они сформируют запрос для нейросети, которая будет тут же генерировать изображение уже новой, осмысленной сначала слушателем, а затем компьютерным разумом, картинки с выставки. Наиболее удачные визуальные решения будут напечатаны на принтере, и каждый посетитель выставки сможет забрать изображение себе на память», – отметили в филармонии.

Напомним, выставка-форум «Россия» стартует 4 ноября в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представят свои экспозиции, посвящённые важнейшим достижениям в разных отраслях. На этой выставке Константин Абабков собирается поставить рекорд беспрерывной игры на балалайке.

Также на выставке будут представлены новый слоган региона, копия меча князя Довмонта, а актёр Гоша Куценко и телеведущая Оксана Фёдорова устроят автограф-сессию у стенда Псковской области. Кроме того, гости смогут совершить виртуальную прогулку по региону и увидеть мультимедийные спектакли об исторических личностях.

Также губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале пригласил подписчиков посетить стенд региона на выставке ​«Россия» на ВДНХ в Москве. Помимо этого, на выставке псковичи запустят колесо фортуны, а гости регионального стенда смогут получить подарки.