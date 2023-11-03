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Общество

На выставке «Россия» полностью готов стенд Псковской области

Стенд Псковской области полностью готов для встречи гостей на площадке выставке-форума «Россия» в Москве. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Видео:  Фонд инвестиционного развития Псковской области

«Псковская область готова показать свои достижения, богатое культурное наследие и привлекательные туристические маршруты. Мы приглашаем вас познакомиться с уникальными достопримечательностями нашей земли. Наши гостеприимные сотрудники всегда готовы ответить на ваши вопросы, рассказать о самых интересных местах и помочь спланировать незабываемое путешествие по Псковской области. Добро пожаловать на стенд Псковской области! Мы с нетерпением ждем вашего визита и готовы подарить вам незабываемые впечатления от уникальной культуры и природы нашей земли», – отметили в ТКД.

Напомним, выставка-форум «Россия» стартует 4 ноября в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представят свои экспозиции, посвящённые важнейшим достижениям в разных отраслях. На этой выставке Константин Абабков собирается поставить рекорд беспрерывной игры на балалайке.

Также на выставке будут представлены новый слоган регионакопия меча князя Довмонта, а актёр Гоша Куценко и телеведущая Оксана Фёдорова устроят автограф-сессию у стенда Псковской области. Кроме того, гости смогут совершить виртуальную прогулку по региону и увидеть мультимедийные спектакли об исторических личностях. 

Также губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале пригласил подписчиков посетить стенд региона на выставке ​«Россия» на ВДНХ в Москве. Помимо этого, на выставке псковичи запустят колесо фортуны, а гости регионального стенда смогут получить подарки

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