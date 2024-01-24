Михаил Ведерников подписал распоряжение о проведении Года семьи в Псковской области

21:36, 24 января 2024, ПАИ

Губернатор Михаил Ведерников подписал распоряжение о проведении Года семьи в Псковской области. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале, добавив, что возглавит оргкомитет лично.

«Сейчас исполнительные органы власти должны до 26 января представить в комитет по социальной защите региона предложение о плане мероприятий. Будем работать над тем, чтобы счастливых и многодетных семей становилось всё больше», – написал Михаил Ведерников.

Напомним, что президент России Владимир Путин дал старт году семьи и установил бессрочный статус многодетных семей. Также президент страны пообещал продлить льготную семейную ипотеку и субсидии для многодетных семей. Помимо того, с 1 февраля материнский капитал в России составит 630,4 тысячи рублей на первого ребёнка и 833 тысячи рублей на второго ребёнка. Таким образом, маткапитал на первого ребёнка увеличится на 43,4 тысячи рублей, а на второго – на 57,4 тысячи рублей.

А также губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что действующие с прошлого года меры поддержки семей будут расширены, в первую очередь за счёт грантов. Глава региона также дал совет псковским семьям и подчеркнул, что региональный бюджет сохранил полную социальную ориентированность. Помимо этого, отмечалось, что на социальную поддержку граждан проектом бюджета на этот год предусмотрено 3,5 млрд рублей.

Кроме того, новый подход к расчёту дохода малоимущей семьи обсудил социальный комитет регионального Собрания. Также уполномоченный по правам ребёнка в регионе Наталия Соколова подчеркнула, что новые меры поддержки многодетных семей помогут обеспечить им достойную помощь.