Характер травм пострадавших в ДТП со школьным автобусом назвала Марина Гаращенко

17:59, 12 февраля 2024, ПАИ

Какого рода травмы получили пострадавшие дети и взрослые в ДТП со школьным автобусом в Пушкиногорском районе, рассказала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко корреспонденту ПАИ по итогам посещения областной клинической и областной детской клинической больниц.

«В основном здесь типовые автомобильные травмы – это ушибы, порезы, контузии определённого рода. Понимая то, что есть и взрослые пострадавшие, и дети, мы в обязательном порядке распорядились, чтобы все были обследованы. Мы сейчас приехали из взрослой областной клинической больницы – там пациенты находятся в относительно удовлетворительном состоянии. Они уже сейчас готовы уезжать на амбулаторное наблюдение», – отметила Марина Гаращенко.

В детской областной клинической больнице три ребёнка находятся в реанимации, подчеркнула она. «Остальные дети находятся на наблюдении в состоянии средней тяжести, а ещё десять детей – на амбулаторном наблюдении. В обязательном порядке мы дали поручение, чтобы все без исключения в последующем до полного выздоровления находились на динамическом амбулаторном наблюдении», – заключила Марина Гаращенко.

Напомним, что в школьном автобусе находились 23 человека, пострадали из них 12 человек, в том числе девять подростков 15-16 лет. Учащиеся ехали на экскурсию из Пустошки в Псков. Также сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников взял произошедшее ДТП на личный контроль.

Кроме того, пострадали учительница и два сотрудника бригады скорой помощи, которые выехали на этот вызов и попали в другое ДТП. Все они доставлены в Псковскую областную клиническую больницу. Водитель скорой сейчас находится в реанимации.

Фотографии с места ДТП можно посмотреть здесь, а видео по ссылке.

Также ранее первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова подчеркнула, что все пострадавшие в ДТП получают необходимую квалифицированную медицинскую помощь.