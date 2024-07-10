О комплексах фотовидеофиксации поговорили на «Серебряном дожде». Главное

18:36, 10 июля 2024, ПАИ

Начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения УГИБДД УМВД России по Псковской области Юрий Фёдоров стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Главное из эфира: