О комплексах фотовидеофиксации поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения УГИБДД УМВД России по Псковской области Юрий Фёдоров стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Главное из эфира:
- комплексы фотовидеофиксации, установленные на дорогах Псковской области, принадлежат «Псковавтодору» и «Росавтодору» либо арендуются у собственников – компаний «Ростелеком», «Мегафон» и «Формоза-сервис». Но все штрафы, независимо от того, кому комплекс принадлежит, поступают в дорожный фонд Псковской области;
- все данные с комплексов поступают в информационную систему «Паутина» МВД РФ, её серверы находятся в УМВД России по Псковской области;
- камеры автоматически выявляют факты нарушения ПДД, затем эти материалы осматривает сотрудник ЦАФАП, который принимает решение о назначении штрафа. На каждого сотрудника приходится одна-две тысячи материалов в день;
- «Паутина» фиксирует не только нарушение правил дорожного движения, но и весь транспортный поток: эта информация является большим подспорьем для органов следствия и дознания, занимающихся раскрытием преступлений;
- информация с комплексов фотовидеофиксации хранится в Пскове в течение двух месяцев, о правонарушениях – пять лет. Однако все данные дублируются на серверах Министерства внутренних дел – там срока давности нет;
- сейчас обсуждается вопрос стыковки систем «Безопасный город» и «Паутина»: это значительно облегчит работу правоохранительных органов;
- за первую половину 2024 года было вынесено 2,5 тысячи постановлений в отношении граждан, которые ездят на автомобилях с иностранными номерами. Как правило, они оплачивают штрафы после задержания сотрудниками ДПС, понимая, что им могут закрыть по ходатайству суда въезд на территорию РФ;
- «рекордсмен» из Псковской области получил 140 постановлений о штрафах: он два месяца пользовался транспортным средством, не ставя его на учёт, и считал себя безнаказанным;
- в Псковской области работает 160 комплексов фотофидеофиксации: 127 стационарных, 25 передвижных (так называемые треноги), восемь мобильных комплексов, которые находятся внутри автомобилей «Псковавтодора», а также два «Паркона», фиксирующих нарушения правил парковки;
- с 1 июля в порядке эксперимента один мобильный комплекс фотовидеофиксации работает в автобусе «Псковпассажиравтотранса», совершающем междугородние рейсы: он фиксирует факты превышения скорости и выезда на полосу встречного движения, то есть основные нарушения, которые приводят к ДТП с наиболее тяжкими последствиями. Если это окажет положительный эффект, то правительство региона задумается об изыскании средств на приобретение пяти-шести таких комплексов;
- за 2022 год было вынесено 318 000 постановлений о штрафах на основании данных комплексов фотовидеофиксации, в 2023 году – 720 000 постановлений, за шесть месяцев 2024 года – уже более 400 000 постановлений. По итогам года их будет от 900 000 до 1 000 000;
- в 2023 году в бюджет Псковской области поступило 217 миллионов рублей штрафов, собранных с помощью комплексов фотовидеофиксации. Но рассылка постановлений через «Почту России» обходится в 50 миллионов рублей в год, аренда, обслуживание и ремонт комплексов также требуют вложений. Таким образом, после всех выплат в дорожный фонд Псковской области поступило 70 миллионов рублей. В этом году пока что эта сумма равняется примерно 117 млн рублей;
- главная задача комплексов фотовидеофиксации – это профилактика ДТП. Есть комплексы, которые приносят по 20 постановлений в месяц и «работают в минус». Но они установлены там, где были очаги аварийности, и призваны снизить её;
- если в течение двух лет на участке, где установлен комплекс, число ДТП снизилось до нуля, он подлежит перемещению. В этом году переместили уже 11 стационарных комплексов, по итогам первого полугодия может быть перемещено ещё семь;
- при перемещении комплекса на его месте зачастую остаётся муляж. На территории Псковской области сейчас работает 26 активных муляжей: внешне это такой же прибор, как и стандартный комплекс, с горящими диодами и посылающий импульсы, которые считывает антирадар;
- по мнению руководителя ЦАФАПа, на сегодняшний день в Псковской области оптимальное количество комплексов: они закрывают те очаги аварийности, которые существуют на автодорогах региона. Новый федеральный закон, который вступает в силу с 1 сентября 2024 года, даёт разрешение на установку комплексов фотовидеофиксации на всех пешеходных переходах и перекрёстках, но это избыточно: их у нас больше 3 000;
- маршруты для «Парконов» в Пскове и Великих Лук выбираются по согласовании с администрациями городов, чтобы помогать коммунальщикам убирать улицы. Также есть прецеденты, когда комплексы фотовидеофиксации устанавливают по инициативе районных властей там, где водители регулярно превышают скорость вблизи соцобъектов;
- если выясняется, что на автомобиле, который, по данным комплекса фотовидеофиксации, нарушил ПДД, отсутствует, закрыт или стоит чужой госномер, сотрудники ЦАФАП передают ориентировку на него коллегам из ДПС. Когда реального собственника машины задержат, он получит штрафы за последние два месяца;
- в Псковской области у водителей не развито сокрытие номеров от комплексов фотовидеофиксации;
- один установленный комплекс фотовидеофиксации вызвал «аллергию» у водителей в Псковской области: он был поставлен в Палкино;
- в Псковской области есть ветреная молодёжь, которая пытается установить скрученные номера со списанных автомобилей, принадлежащих дедушкам или бабушкам.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
10 июля 2024
Как борются с людьми, устанавливающими на машины скрученные номера со старых автомобилей, рассказал псковский эксперт
10 июля 2024
Какой комплекс фотовидеофиксации вызвал у водителей в Псковской области «аллергию», рассказал эксперт