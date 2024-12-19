К России как к семье

20:12, 19 декабря 2024, ПАИ

Война и мир, семья и Россия, политика и человечность – эти и ещё десятки тем, важных для регионов, всей страны и мира, уложились в четыре часа разговора Владимира Путина с россиянами.

Первое впечатление от пресс-конференции Путина всегда самое верное. И в этот раз оно такое: разговор прошёл без надрыва (со стороны журналистов), спокойно и где-то даже буднично, насколько будничными могут быть такие встречи. Нашлось место и для серьёзных заявлений, и для доверительных комментариев.

Владимир Путин, как всегда, продемонстрировал мастерство владения деталями: от ТТХ противоракетных комплексов НАТО до названий улиц в городах новых регионов страны.

Пресс-конференция осталась открытой для иностранных журналистов: прозвучали вопросы китайский, турецких, американских и британских СМИ. Что касается последних, то вялые попытки западных медиа уязвить Путина («уберегли ли вы Россию?») оказались провальными. Владимир Путин был спокоен и прямолинеен.

«Я считаю, что не просто уберёг. Я считаю, что мы отошли от края пропасти», – сказал он, подчеркнув: всё, что происходило с Россией, вело к полной и тотальной утрате суверенитета.

Тема суверенитета прошла красной нитью через всё многочасовое общение. «Суверенитет должен быть внутри, в сердце. <...> Рост российской экономики в значительной степени – это результат суверенитета страны», – говорил Путин. Впрочем, в зале, кроме англоязычных журналистов («сейчас они будут нападать на нас»), в этом никто не сомневался.

Разговор о войне и мире не мог не состояться на этой пресс-конференции. Недочёты с выплатами военнослужащим, выбивающим врага из Курской области, моментально брались на карандаш, а то, что противник будет выбит, не подвергалось сомнению.

Наработанный авторитет фонда «Защитники Отечества» теперь вырастет ещё больше. Фонд «работает эффективно», подчеркнул президент, и если кто-то вдруг сомневался, куда идти с проблемами ветеранам СВО и членам их семей, Владимир Путин указал это единое окно. Кстати, в этот же день в Пскове в филиале «Защитников Отечества» был открыт ресурсный центр для участников специальной военной операции.

Так или иначе, большинство вопросов и тем коснулись социалки.

С мёртвой точки сдвинулся вопрос семейной и других льготных ипотечных программ. Минфин уже отреагировал на слова президента РФ, сообщив, что подготовит изменения в правила семейной ипотеки, чтобы исключить из программы механизм лимитов.

История с льготными лекарствами поднимается на прямых линиях с президентом не первый раз.

«Это сбои, недоработки в деятельности соответствующих ведомств и на местах. Деньги в целом на все эти препараты выделяются в полном объёме. Это вопрос организации торгов и своевременного принятия решений. Конечно, я ещё обязательно поговорю с коллегами и в правительстве, и в субъектах РФ. <…> У нас программа развития фармы входит в проект технологического лидерства. И что касается жизненно необходимых лекарств, то к 2030 году мы должны выйти на 90 % обеспечения собственными препаратами», – ответил Владимир Путин.

К слову, в Псковской области на 2025 год на льготные лекарства заложено 1,6 млрд рублей, а 60 % лекарственных препаратов уже закуплено впрок.

Вопросы здравоохранения тесно увязаны с демографической политикой. И тут Владимир Путин послал регионам сигнал, который невозможно игнорировать: рабочий день должен начинаться с демографических вопросов, ими же и заканчиваться.

В ответах Путина, чего бы они ни касались, не было и намека на менторский тон, будь то вопрос о наставлениях для молодёжи (наставлений просил представитель молодёжи блогер Влад Бумага, готовый нести сказанное президентом своей 80-милионной аудитории) или вопрос о политике Банка России. Владимир Путин никого не наставлял, оставляя максимальный простор для инициативы.

Но главное наставление всё-таки прозвучало в конце разговора: проводите больше времени с близкими, пожелал россиянам президент.

Перед этим его спросили: «Что для вас Россия?» «Отношусь к России как к семье», – ответил он.

Так в большом разговоре родилась национальная формула: Россия как семья. Семья – это близкие и родные. Уделяйте больше времени России и семье.