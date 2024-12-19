К России как к семье
Война и мир, семья и Россия, политика и человечность – эти и ещё десятки тем, важных для регионов, всей страны и мира, уложились в четыре часа разговора Владимира Путина с россиянами.
Первое впечатление от пресс-конференции Путина всегда самое верное. И в этот раз оно такое: разговор прошёл без надрыва (со стороны журналистов), спокойно и где-то даже буднично, насколько будничными могут быть такие встречи. Нашлось место и для серьёзных заявлений, и для доверительных комментариев.
Владимир Путин, как всегда, продемонстрировал мастерство владения деталями: от ТТХ противоракетных комплексов НАТО до названий улиц в городах новых регионов страны.
Пресс-конференция осталась открытой для иностранных журналистов: прозвучали вопросы китайский, турецких, американских и британских СМИ. Что касается последних, то вялые попытки западных медиа уязвить Путина («уберегли ли вы Россию?») оказались провальными. Владимир Путин был спокоен и прямолинеен.
«Я считаю, что не просто уберёг. Я считаю, что мы отошли от края пропасти», – сказал он, подчеркнув: всё, что происходило с Россией, вело к полной и тотальной утрате суверенитета.
Тема суверенитета прошла красной нитью через всё многочасовое общение. «Суверенитет должен быть внутри, в сердце. <...> Рост российской экономики в значительной степени – это результат суверенитета страны», – говорил Путин. Впрочем, в зале, кроме англоязычных журналистов («сейчас они будут нападать на нас»), в этом никто не сомневался.
Разговор о войне и мире не мог не состояться на этой пресс-конференции. Недочёты с выплатами военнослужащим, выбивающим врага из Курской области, моментально брались на карандаш, а то, что противник будет выбит, не подвергалось сомнению.
Наработанный авторитет фонда «Защитники Отечества» теперь вырастет ещё больше. Фонд «работает эффективно», подчеркнул президент, и если кто-то вдруг сомневался, куда идти с проблемами ветеранам СВО и членам их семей, Владимир Путин указал это единое окно. Кстати, в этот же день в Пскове в филиале «Защитников Отечества» был открыт ресурсный центр для участников специальной военной операции.
Так или иначе, большинство вопросов и тем коснулись социалки.
С мёртвой точки сдвинулся вопрос семейной и других льготных ипотечных программ. Минфин уже отреагировал на слова президента РФ, сообщив, что подготовит изменения в правила семейной ипотеки, чтобы исключить из программы механизм лимитов.
История с льготными лекарствами поднимается на прямых линиях с президентом не первый раз.
«Это сбои, недоработки в деятельности соответствующих ведомств и на местах. Деньги в целом на все эти препараты выделяются в полном объёме. Это вопрос организации торгов и своевременного принятия решений. Конечно, я ещё обязательно поговорю с коллегами и в правительстве, и в субъектах РФ. <…> У нас программа развития фармы входит в проект технологического лидерства. И что касается жизненно необходимых лекарств, то к 2030 году мы должны выйти на 90 % обеспечения собственными препаратами», – ответил Владимир Путин.
К слову, в Псковской области на 2025 год на льготные лекарства заложено 1,6 млрд рублей, а 60 % лекарственных препаратов уже закуплено впрок.
Вопросы здравоохранения тесно увязаны с демографической политикой. И тут Владимир Путин послал регионам сигнал, который невозможно игнорировать: рабочий день должен начинаться с демографических вопросов, ими же и заканчиваться.
В ответах Путина, чего бы они ни касались, не было и намека на менторский тон, будь то вопрос о наставлениях для молодёжи (наставлений просил представитель молодёжи блогер Влад Бумага, готовый нести сказанное президентом своей 80-милионной аудитории) или вопрос о политике Банка России. Владимир Путин никого не наставлял, оставляя максимальный простор для инициативы.
Но главное наставление всё-таки прозвучало в конце разговора: проводите больше времени с близкими, пожелал россиянам президент.
Перед этим его спросили: «Что для вас Россия?» «Отношусь к России как к семье», – ответил он.
Так в большом разговоре родилась национальная формула: Россия как семья. Семья – это близкие и родные. Уделяйте больше времени России и семье.
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